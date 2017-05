Harga Daging Melambung Capai Rp130.000/Kg

MEDAN (Berita): Bulan suci Ramadhan tahun 2017 ini tinggal sehari lagi, tepatnya Sabtu (27/5), seperti tahun-tahun sebelumnya, harga daging sapi langsung melambung ke posisi Rp130.000 per kg pada Kamis (25/5).

“Punggahan Jumat jadi harga pembelian daging dari agen langsung naik Rp5.000 per kg dalam tiga hari ini, otomatis kami menaikkan harga ke konsumen,” kata Heru pedagang daging dadakan di Pasar Simpang Limun Medan kepada Berita Kamis (25/5).

Heru dan sejumlah pedagang daging dadakan mulai menggelar dagangannya sejak Rabu (24/5). Mereka menyebar di beberapa titik di Pasar Simpung Limun Medan, ada yang di halaman pajak, pinggir jalan mau masuk ke pajak sampai di Jalan M Nawi Harahap yang kondisinya memang sudah seperti pajak, tak pernah nampak jalan lagi.

Heru menyebut harga sudah mulai naik Rabu (24/5). Daging, limpa, hati, cincang diambilnya dari agen di Delitua. “Saya jualan sampai punggahan Jumat saja, habis itu saya jualan ikan seperti biasanya,” kata Heru yang akan berjualan lagi nanti tiga hari menjelang lebaran. Selain daging sapi, harga daging ayam potong juga masih tetap naik di posisi Rp30.000-Rp32.000 per kg, dari sebelumnya berkisar Rp23.000-Rp25.000 per kg.

Untuk bumbu, seperti cabe merah tetap masih murah berkisar Rp16.000-Rp18.000 per kg. Bawang merah Rp24.000 per kg, cabe hijau Rp16.000 per kg dan cabe kecil juga Rp16.000 per kg. “Yang naik hanya harga bawang putih Rp50.000 per kg dan tomat Rp10.000 per kg,” kata Butet, pedagang sayur mayur di Pasar Simpang Limun Medan.

Menurut dia, besok atau Jumat harga akan naik seiring makin banyaknya masyarakat yang berbelanja. “Besok cabe dan bawang merah naik,” katanya memperkirakan berdasarkan kebiasaan tiap tahun harga naik.

Harga kelapa bervariasi dari Rp6.000, Rp7.000 dan Rp8.000 per butir. “Besok pas punggahan baru ramai yang pembeli,” kata pedagang kelapa di Pasar Petisah. Harga komoditi lainnya seperti beras, gula pasir, minya goreng dan telur ayam relatif stabil. (wie)