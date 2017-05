KPPU Medan Awasi Penahanan Stok Pangan

Walikota Medan HT Dzulmi Eldin (tengah) bersama Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandi Nugroho (kanan) dan Kepala KPPU KPD Medan Abdul Hakim (kiri) ketika sidak pangan di Pasar Sikambing Jalan Gatot Subroto Medan Selasa (23/5). ( Berita Sore/ist )

MEDAN (Berita): Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan akan terus mengawasi dan memantau jangan sampai ada yang menimbun lalu menahan stok pangan ke pasar. Menjelang empat hari Ramadhan, harga pangan relatif stabil, kecuali bawang putih dan ayam potong.

“Kami akan terus memantau jangan sampai ada yang menahan stok pangan seperti di gudang karena ini akan mempengaruhi harga,” kata Abdul Hakim Pasaribu, Kepala KPPU KPD Medan kepada Berita usai dia bersama Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandi Nugroho dan tim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar di Medan Selasa (23/5).

Hakim menyebut sidak ke pasar itu dengan tujuan untuk memantau harga pangan di pasar menjelang empat hari lagi masuknya bulan suci Ramadhan, tepatnya Sabtu, 27 Mei 2017.

Pemantauan di dua pasar tradisional yakni Pasar Muara Takus Kampung Keling Medan dan Pasar Sikambing di Jalan Gatot Subroto Medan serta satu mall modern di Carrefour Jalan Gatot Subroto Medan.

Hasilnya, jelas Hakim, Tim bersama Walikota Medan mendapati harga bahan pangan relatif stabil, kecuali harga bawang putih yang masih melonjak dan bervariasi di tiap pasar. Di Pasar Muara Takus, harga bawang putih Rp48.000, Rp50.000 per kg dan ada juga yang Rp52.000 per kg. Sedangkan di Pasar Sikambing Rp44.000 per kg dan Rp46.000 per kg, lebih murah sedikit dibanding Pasar Muara Takus. Di Carrefour, yang naik juga harga bawang putih mencapai Rp52.000 per kg.

Sementara itu, harga tomat Rp9.000-Rp10.000 per kg, cabe merah Rp16.000-Rp20.000 per kg, bawang merah Rp20.000 per kg. Untuk harga daging juga stabil di posisi Rp110.000-Rp112.000 per kg. “Harga ini masih relatif stabil, belum ada perubahan. Mudah-mudahan seperti itu terus,” ungkap Hakim.

Untuk daging ayam potong, jelas Hakim, memang ada kenaikan dari Rp24.000-Rp25.000 per kg menjadi Rp32.000-Rp34.000 per kg. Kenaikan ini memang signifikan sehingga Walikota Dzulmi Eldin mempertanyakan hal itu ke pedagang. Menurut pedagang, kenaikannya karena pengambilan dari agen (pedagang besar) juga harganya sudah mahal (naik) sehingga dijual ke konsumen jadi naik juga.

Untuk harga ayam yang naik ini, KPPU bersama pemerintah akan menyelidiki apa penyebabnya. Kenapa harga naik, sedangkan permintaan stabil, apalagi belum masuk bulan puasa. Namun harga ayam memang selalu turun naik signifikan. “Jadi selain ayam, KPPU paling utama menyoroti naiknya harga bawang putih,” jelasnya.

Harga pangan lainnya, menurut Hakim sebagian justru sesuai atau hampir sama dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Harga gula pasir Rp13.500 per kg, beli partai banyak Rp12.500 per kg, sedangkan HET seperti dijual Bulog Rp12.500 per kg.

Begitu pula minyak goreng curah Rp12.500-Rp13.000 per kg, belum sesuai HET Rp11.000 per kg. Tapi harga minyak goreng kemasan sederhana produk Musim Mas Rp11.000 per kg, sudah sesuai HET. “Ketersediaan pasokan sejauh ini belum ada informasi kekurangan. Jadi kalau ada kenaikan harga perlu langsung. diteliti, dimana sumbernya,” kata Hakim.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ada toleransi bagi orang-orang yang menimbun dan menahan pasokan. Ke depan, katanya, KPPU sebagai anggota Satgas akan mengintesifkan pengamatan ke gudang-gudang komoditas dan peternakan ayam untuk mengantisipasi penimbunan secara bersama-sama yang bisa mengakibatkan kenaikan harga tidak wajar. (wie)