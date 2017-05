Jelang Ramadhan, Harga Pangan Bergerak Naik

Harga daging sapi di Medan masih relatif stabil di posisi Rp110.000 per kg, namun yang naik signifikan harga ayam potong mencapai Rp31.000 per kg menjelang masuknya bulan puasa Ramadhan seperti terlihat di Pasar Petisah Medan Senin (22/5). (Berita Sore/Hj Laswie Wakid )

MEDAN (Berita): Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan yang diperkirakan jatuh pada Sabtu (27/5), sejumlah harga baan pangan pelan-pelan mulai bergerak naik, terutama harga daging ayam potong yang sudah menembus angka Rp29.000-Rp31.000 per kg.

Informasi yang diperoleh Berita dari pedagang di sejumlah pasar tradisional di Medan Senin (22/5) menyebut kenaikan harga ayam paling parah. “Naiknya langsung menjulang,” ungkap Ny Linda, salah seorang pedagang ayam di Pasar Simpang Limun Medan kepada Berita Senin (22/5).

Hal senada dikungkapkan Hj Lela, pedagang di Pasar Petisah Medan yang menyebut harga ayam potong sebelumnya Rp23.000 per kg, naik jadi Rp25.000 per kg, naik lagi jadi Rp29.000 per kg hingga sekarang mencapai Rp31.000 per kg.

Pedagang daging ayam, M Ridwan di Pasar Petisah Medan mengatakan harga daging ayam ini kembali tidak stabil, namun cenderung terus mengalami kenaikan. Hal senada juga dikatakan pedagang daging ayam di pasar Sikambing Medan, Irwan. Dia mengaku untuk harga ayam sampai saat ini masih berfluktuasi. “Harga ayam masih mahal, hari ini kita jual Rp29.000 per kg. Tapi itupun sudah habis menjelang pukul 2 sore,” katanya.

Irwan mengakui, sudah menjadi hal yang biasa jika menjelang hari raya keagamaan ataupun jelang puasa, harga-harga pangan pasti alami kenaikan seiring dengan banyaknya kebutuhan.

Sedangkan harga daging sapi relatif stabil di posisi Rp110.000 per kg. Namun para pedagang daging sapi baik di Pasar Simpang Limun maupun Pasar Petisah mengaku mendekati masuknya builan suci Ramadhan harga daging sapi diperkirakan naik hingga 20 persen.

Dikatakannya, permintaan untuk daging sapi mulai menunjukkan peningkatan. Bahkan yang selama ini pedagang masih mengandalkan langganan, namun hari ini ada lonjakan kenaikan permintaan pembelian daging sapi. “Seperti tahun kemarin akan ada kecenderungan peningkatan permintaan apalagi dua hari sebelum puasa, dan ini akan terlihat harga mulai naik,”ujarnya.

Peningkatan permintaan ini, katanya, biasanya kebutuhan punggahan atau untuk sahur pertama bersama keluarga. Kemudian beberapa hari lagi menjelang masuknya Hari Raya Idul Fitri, harga kembali naik. “Kalau sekarang, belum kelihatan ada peningkatan harga. Biasanya dua atau tiga hari menjelang puasa itu baru terasa. Masih ada beberapa hari lagi kedepan,” kata Irwan.

Namun Bulog akan berusaha melepas bahan pokok ke pasar untuk menetralisir harga. Kepala Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Utara Irma Rasidy Abdullah kepada wartawan menyebut pihaknya akan menjual daging sapi beku dari India yang kehalalannya dijamin sesuai sertifikat dengan harga Rp80.000 prt kg.Juga akan menjual bawang putih dengan harga Rp38.000 per kg. Kedua komoditi itu akan segera masuk ke Sumut.

Sementara itu, harga ikan basah tetap berada di tingkat atas, dimana harga ikan dencis Rp38.000 per kg, ikan gembung Rp40.000-Rp45.000 per kg. "Stok ikan juga sedikit masuk pasar karena banyak nelayan tidak melaut karena faktor cuaca," kata Ida, salah seorang pedagang ikan di Pasar Simpang Limun Medan.

Harga Cabe Merah

Harga cabe merah justru bergerak turun dari Rp28.000 per kg jadi Rp20.000 per kg, bawang merah, Rp16.000-Rp20.000 per kg. Yang mengalami kenaikan pesat hanya bawang putih mencapai Rp40.000-Rp50.000 per kg dan harga tomat menjadi Rp10.000-Rp11.000 per kg dari sebelmnya Rp8.000 per kg. Harga sayur mayor seperti sawi, kacang panjang, wortel, labu jipang dan sayuran lain relatif stabil. Demikian juga untuk harga beras, belum ada kenaikan.

Perum Bulog Divre Sumut untuk mengantisipasi lonjakan harga, menggelar pasar murah di kantornya Jalan Gatot Subroto Medan, Kantor Sub Divre dan Kantor Seksi Logistik (Kansilog) serta beberapa titik seperti di Rumah Pangan Kita (RPK).

Bahan pangan yang dijual beragam, ada beras Kita Super Rp52.000 per 5 kg, beras Kita Medium Rp45.000 per 5 kg, gula pasir Rp12.500 per kg, minyak goreng Rp11.000 per liter. Khusus gula pasir, bagi yang membelinya satu karung isi 50 kg maka dihargai Rp12.500 per kg, sedangkan pembelian per kg, harganya Rp12.900 per kg.

Imran menyebut aanya pasar muah ini atau “stabilisasi pangan” ini untuk menekan harga pasar supaya tidak ada oknum-oknum yang berusaha menaikkan harga atau menyimpan stok pangan khususnya sembako, beras, bawang putih, gula, minyak goreng dan cabe merah sebagai pemicu utama inflasi di daerah ini.

Bulog akan memotong mata rantai distribusi dari pelaku pasar di luar kezaliman. “Jadi siapapun yang merusak mata rantai distribusi yang membuat harga-haraga melonjakakan dilibas oleh Tim Satgas Harga Pangan,” tegasnya. (wie)