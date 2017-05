IHSG Ditutup Menguat 29,95 Poin

Jakarta ( Berita ) : Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Kamis, ditutup menguat sebesar 29,95 poin seiring dengan investor asing yang kembali melakukan aksi beli.

IHSG BEI ditutup naik 29,95 poin atau 0,53 persen menjadi 5.645,45 poin. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak menguat 7,09 poin (0,75 persen) menjadi 941,45 poin.

Analis NH Korindo Securities Bima Setiaji di Jakarta, Kamis [18/5] mengatakan, IHSG ditutup menguat setelah sempat bergerak di area negatif pada awal perdagangan tadi pagi, pelaku pasar asing yang kembali melakukan aksi beli menjadi salah satu faktor pendorong IHSG. “Aksi beli saham oleh investor asing menopang kenaikan IHSG di saat bursa saham regional cenderung tertekan,” katanya.

Berdasarkan data BEI, investor asng mencatatkan beli bersih atau “foreign net buy” di pasar saham domestik sebesar Rp393,737 miliar pada Kamis ini (18/5). Sementara pada hari sebelumnya (Rabu, 17/5), investor asing membukukan jual bersih sebesar Rp202,160 miliar.

Ia menambahkan bahwa sentimen mengenai harga komoditas dunia seperti batubara dan minyak mentah yang menguat juga turut mendorong pelaku pasar saham cenderung melakukan akumulasi pada sektor pertambangan.

Ia mengemukakan bahwa saham sektor pertambagan menguat sebesar 1,18 persen menjadi 1.362,01 pada hari ini (18/5). Penguatan itu seiring dengan harga minyak bumi (Brent) masih di level 52,2 dolar AS per barel, dan harga batubara acuan naik menjadi 74,5 dolar AS per metrik ton.

Sementara itu tercatat frekuensi perdagangan pada hari ini sebanyak 341.449 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 8,474 miliar lembar saham senilai Rp7,478 triliun. Sebanyak 148 saham naik, 161 saham menurun, dan 124 saham tidak bergerak nilainya atau stagnan.

Bursa regional, di antaranya indeks bursa Nikkei turun 261,02 poin (1,32 persen) ke 19.53,86, indeks Hang Seng melemah 157,11 poin (0,62 persen) ke 25.136,52, dan Straits Times melemah 2,44 poin (0,08 persen) posisi 3.221,66. (ant )