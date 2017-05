Gerry Salim Cs Target Prestasi IRS

Dari kiri Awhin Sanjaya, Reza Danica, dan Gerry Salim siap beraksi dalam IRS 2017 di Sentul International Circuit (20-21/5). ( Repro/WSP/ist )

*Andalkan All New Honda CBR250RR

MEDAN ( Berita ) : PT Astra Honda Motor (AHM) memboyong All New Honda CBR250RR untuk menemani para pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) dalam menghadapi tantangan kejuaraan balap nasional Indospeed Racing Series (IRS) 2017.

Melalui partisipasi Honda di ajang IRS 2017, kini penantian pecinta balap Tanah Air untuk lebih dekat menyaksikan langsung aksi dan perpaduan terbaik antara supersport produksi anak bangsa All New Honda CBR250RR dengan pebalap AHRT Gerry Salim, Reza Danica Ahrens, dan Awhin Sanjaya akan terjawab.

Para pebalap AHRT tersebut bersama All New Honda CBR250RR akan berusaha mengulang sukses mereka dalam Asia Road Racing Championship 2017 kelas Asia Production 250 yang telah menghasilkan 3 podium tertinggi oleh Gerry Salim di Johor dan di Buriram, 1 podium kedua dan satu podium ketiga oleh Reza Danica di Buriram.

Bagi pebalap AHRT, ajang IRS tahun ini akan menjadi musim yang sangat kompetitif, terlebih mereka juga akan didukung oleh performa All New CBR250RR. Kombinasi tepat antara performa supersports kebanggaan anak bangsa dan pebalap AHRT tersebut diharapkan mampu merebut juara nasional pada akhir seri.

Lima seri tersisa IRS 2017 akan berlangsung pada 20-21 Mei, 22-23 Juli, 26-27 Agustus, 14-15 Oktober, dan 18-19 November 2017. Seluruh gelaran IRS ini akan dilaksanakan di Sentul International Circuit, Jawa Barat.

“Tantangan ini memang berat, namun saya optimis dapat meraih hasil maksimal di seri IRS pekan nanti. Saya juga sudah merasa cocok dan yakin dengan performa All New Honda CBR250RR. Ini membuat saya sangat bersemangat untuk bisa mengulangi kesuksesan saya di ARRC,” ujar Gerry Salim, Selasa (16/5).

General Manager Marketing Planning & Analysis Division AHM Agustinus Indraputra mengungkapkan keikutsertaan AHRT dalam IRS ini merupakan salah satu upaya mengembangkan kemampuan pebalap binaan Honda serta membawa lebih dekat lagi aksi All New Honda CBR250RR kepada pecinta balap.

“Tidak hanya balap, kami juga berusaha memberikan pembinaan terbaik dari sisi teknis maupun non teknis seperti dukungan performa All New Honda CBR250RR. Karena membangun tim, motor balap dan pebalap yang andal bukanlah proses instan,” ujar Indraputra.

Leo Wijaya, Direktur Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumut mengungkapkan pihaknya sangat mendukung komitmen kuat Honda dalam upaya mengembangkan potensi pebalap muda Indonesia serta menjawab kebutuhan pecinta balap Tanah Air, salah satunya dengan memberikan dukungan melalui Astra Honda Racing Team dan All New CBR250RR di ajang bergengsi IRS 2017.

“Ikut serta pada ajang balap sesungguhnya merupakan dasar penting bagi pebalap untuk mengembangkan potensi terbaiknya sekaligus merasakan suasana ketat kompetisi untuk melatih mental juara mereka,” ujar Leo Wijaya. (WSP/m42/B)