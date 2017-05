Bulog Akan Jual Daging Kerbau

MEDAN (Berita): Mengadapi besarnya permintaan menjelang masuknya bulan suci Ramadhan sampai lebaran tahun ini, Bulog akan menjual daging kerbau sekira Rp80.000 per kg dan bawang putih untuk memitigasi risiko kenaikan harga.

Selain itu penambahan luas tanam, apabila lahan tidak tersedia, Pemerintah Daerah setempat dapat meminjam lahan kepada PTPN. Juga menyediakan cold storage dengan kapasitas yang besar untuk menampung hasil produksi pada masa panen raya.

Disperindag setiap hari melakukan monitoring harga pangan ke enam pasar tradisional dan meng update harga pangan harian. Hal itu sebagian dari kesepakatan hasil dari Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Utara di Parapat Sabtu (13/5). Kesepakatan itu dibacakan Wakil Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Sumatera Utara Harries Meirizal yang juga selaku Wakil TPID Sumut.

Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota usai melaksanakan rapat koordinasi terkait upaya antisipasi tekanan inflasi.

Harreis mengatakan dalam rapat koordinasi tersebut. juga disimpulkan, pasokan barang kebutuhan pokok utama akan dan mencukupi potensi kenaikan permintaan masyarakat Sumut pada saat Ramadhan dan Idul Fitri.

Selanjutnya langkah persiapan adalah mengawal harga komoditas penyumbang inflasi lainnya, seperti bawang putih dan bawang merah khususnya jelang lebaran pada minggu ke 3 bulan Mei mendatang.

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten dan Kota akan melakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok, kelancaran arus distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok,”kata Harreis.

Ia menjelaskan, ketersediaan bahan pangan sampai bulan April kemarin berada dalam kondisi aman, namun demikian perlu diwaspadai kecenderungan kenaikan harga jelang perayaan hari besar keagamaan walaupun dari sisi ketersediaan masih mencukupi. Salah satu penyebab kondisi tersebut disinyalir merupakan dampak dari permainan para spekulan.

Fungsi dan Tugas Satgas Pangan yang berurusan dengan TPID. Karenanya perlu segera dilakukan justifikasi dengan pihak Polda, Disperindag, Polres. “Tim Satgas juga dibentuk untuk mengurangi spekulan harga komoditas dan SKPD Kabupaten/ Kota juga diminta untuk ikut mengawal,” katanya.

Ditetapkan HET untuk gula pasir Rp12.500 per kg, minyak goreng Rp11.000 per kg dan daging beku Rp80.000 per kg.

Disamping itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota juga diminta membuat kalender operasi pasar maupun pasar murah menjelang lebaran untuk memantau harga dari seluruh komoditas pangan dengan mempertimbangkan selang waktu yang dibutuhkan Rumah Tangga untuk penyediaan komoditas pangan di bulan puasa selama 7 hari sedangkan untuk periode Lebaran selama 10 hari. (wie)