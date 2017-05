SMPN 4 Tanjungmorawa Bernuansa Jepang

MEDAN (Berita): Suasana di SMP Negeri 4 Tanjungmorawa bernuansa Jepang dalam sehari itu dimana spanduk beaneka bak di Kota Sakura, ketika mereka kedatangan perwakilan dari Konsulat Jenderal Jepang di Medan Rabu (10/5).

Kepala Sekolah SMPN 4 Tanjungmorawa Budi Siswoyo, SPd menyambut perwakilan Konsulat Jenderal Jepang yang datang memberikan beberapa majalah budaya Jepang “Nipponica” dan brosur Informasi Beasiswa Pemerintah Jepang Monbukagakusho.

Selain itu ada acara presentasi sosialisasi kejepangan dengan menampilkan cuplikan dari Japan Video Topics(The School Day, A. Seven Minute Miracle ! The Shinkasen Cleaning Theater, A Spirit of Mottainai & Seasonal Traditionbs in Japan) dilanjutkan dengan tanya jawab. Para siswa antusias dalam presentasi tersebut sekaligus menyaksikan Japan Video Topics.

Para siswa juga mendapatkan tiga kata-kata mutiara yang merupakan slogan penting bagi masyarakat Jepang yaitu Jikan Genshu (budaya tepat waktu), Mottainai (budaya untuk tidak mubazir) dan Omotenashi no Seishin (jiwa/semangat melayani).

Selama ini Konsulat Jenderal Jepang di Medan selalu mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan informasi tentang Jepang. Konsulat Jenderal Jepang berharap melalui kegiatan ini, hubungan persahabatan Jepang-Indonesia dapat terjalin dengan lebih erat lagi ke depannya.