KIP Gayo Lues Gelar Rapat Koordinasi Peserta PSU

Blangkejeren ( Berita ) : Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues melaksanakan rapat Koordinasi kepada para pesera PtSU, Rabu, (10/5) di Kantor KIP Gayo Lues.

Rapat Koordinasi tgersebut dipimpin oleh Ketua KIP Gayo Lues Alfin Anhar pasca keputusan MK dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati yang di jadwalkan tanggal 17 Mei 2017 di 5 TPS.

Acara tersebut dihadiri 15 orang, tampak hadir dalam rapat diantaranya Ketua KIP Gayo Lues Alfin Anhar, Sekretaris KIP Rajab Martin SE, Anggota KIP Gayo Lues, Perwakilan Paslon Bupati Gayo Lues No. 1, Perwakilan Paslon Bupati Gayo Lues No. 2, Perwakilan Paslon Bupati Gayo Lues No. 3 10. Anggota DPRK Gayo Lues H. Ali Husin,SH.

Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues Alfin Anhar dalam pelaksanaan rapat mengatakan “ Pada pelaksaan rapat ini membahas terkait DPT pilkada sebelumnya berjumlah 1.311 dan ditambahkan 77 DPT total DPT jadi berjumlah 1.388, 77 DPT tersebut hanya ditambahkan dari total pilkada sebelumnya tanggal 15 Februari dimana DPT tersebut DPT cadangan.

Akan tetapi kami masih menunggu KPPS yang masih mendata masyarakat yang berada di 5 TPS agar bisa mengetahui total seluruh penduduk yang masih memiliki hak suaranya, dikarenakan sebelumnya pilkada tanggal 15 Februari 2015 terdapat C6 yang dimiliki masyarakat mempunyai hak suara sebanyak dua kali, kata Alfin Anhar.

Selain itu dikatakan Ketua KIP sebelumnya pada pelaksanaan pencoblosan suara pada tanggal 15 Februari 2017 terdapat penemuan hak suara sebanyak dua kali, maka dari itu untuk selanjutnya pelaksanaan PSU tidak bisa melaksanakan pencoblosan pelaksanaan pada tanggal 17 Mei 2017 mendatang.

Kami berharap pada pelaksanaan PSU tanggal 17 Mei 2017 di 5 TPS kepada setiap Paslon Bupati dan Wakil Bupati agar mematuhi aturan pelaksanaan PSU serta tidak melakukan prokontra kepada para paslon lain, kata Alfin Anhar. (Miq)