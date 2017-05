Edukasi Balap Pecinta Honda CBR

Komunitas pecinta Honda CBR mengikuti kegiatan edukasi balap melalui kegiatan Track Day Honda CBR Community. ( Repro/ WSP /ist )

MEDAN ( Berita ) : PT Astra Honda Motor (AHM) sukses menggelar edukasi balap untuk pecinta Honda CBR dengan menggelar Track Day Honda CBR Community. Kegiatan ini merupakan upaya Honda bersama jaringan main dealer dalam memberikan wawasan kepada bikers terkait dunia balap dengan konsep yang menyenangkan dan tetap memperhatikan unsur keselamatan berkendara di track yang telah disediakan.

Kegiatan Track Day Honda CBR Community yang diselenggarakan pada bulan April hingga Juli 2017 ini mengusung tema “Joy of Total Control” oleh Honda bersama jaringan main dealernya di 9 kota besar Indonesia.

Acara ini dimulai pertama kali di KP3B Serang, Banten (29/4). Pada Mei kegiatan serupa juga diselenggarakan di Riau Stadium dan Pancing Sirkuit Medan (Sumatera Utara). Pada bulan Juli, Track Day Honda CBR Community menyapa pecinta Honda CBR series di 6 tempat pelaksanaan, yaitu di Sentul International Circuit (Jawa Barat), Sirkuit Sidrap (Sulawesi Selatan), Stadion Kanjuruhan, Malang (Jawa Timur), Stadion Maguwo, Sleman (Jawa Tengah), Sirkuit Kalan, Samarinda (Kalimantan Timur), dan Sirkuit Balipat, Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

Pada kegiatan Track Day Honda CBR Community, komunitas penggemar motor sport full fairing Honda diajak merasakan secara langsung kesenangan berkendara dengan konsep ‘Total Control’ yang dimiliki All New Honda CBR250RR dan New Honda CBR150R.

Setelah melakukan test ride, para anggota komunitas ini dibekali teori balap yang disampaikan langsung oleh pebalap dari Astra Honda Racing Team (AHRT) dan pebalap binaan Honda lainnya yang telah mencetak prestasi di tingkat regional, nasional, hingga internasional.

Dalam kesempatan ini para pebalap memberikan teori mengenai teknik-teknik balap seperti speeding, cornering, dan braking. Setelah mendapatkan teori tersebut, para bikers melakukan fun ride untuk mempraktekkan teori yang sudah didapatkan pada sesi sebelumnya.

Motor yang mengaplikasikan DNA balap All New Honda CBR250RR dikembangkan dengan filosofi “Total Control” sebagai motor supersport terbaik di kelasnya yang sangat mudah dikendarai. Hadir dengan desain dan fitur terbaru dengan teknologi canggih di kelasnya seperti throttle by wire dan suspensi upside down.

Model CBR lainnya, yaitu New Honda CBR150R pun hadir dengan konsep ‘Total Control’ yang mampu memberikan handling sempurna di segala jenis jalanan. Model ini dilengkapi dengan evolusi performa dan desain agresif yang berorientasi pada kecepatan, serta garis aerodinamis tegas dan tajam yang diperkaya fitur racing yang sesungguhnya.

General Manager Marketing Planning and Analysis Division AHM Agustinus Indraputra mengatakan banyaknya pecinta motor sport Honda CBR series yang memiliki DNA balap menginspirasi Honda mendekatkan mereka dengan pengalaman balap yang sesungguhnya.

Leo Wijaya, Direktur Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumut mengungkapkan sangat mendukung digelarnya Track Day Honda CBR Community ini. Pihaknya juga berharap melalui kegiatan ini, para bikers dapat memiliki kemahiran memacu sepeda motor berperforma tinggi dengan tetap memperhatikan keselamatan berkendera.

“Kehadiran All New Honda CBR250RR dan New Honda CBR150R menginspirasi Honda mengajak pengendaranya merasakan sensasi balap yang sesungguhnya dalam event Track Day Honda CBR Community. Honda berharap para anggota komunitas dapat merasakan kesenangan berkendara di track dengan ‘Total Control’ yang dimiliki oleh New Honda CBR150R dan All New Honda CBR250RR,” ujar Leo Wijaya. (WSP/m42/B)