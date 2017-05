Negeri Perak Lirik Turis Sumut

MEDAN (Berita): Negeri Perak, Malaysia kembali lirik turis dari Medan dan Sumatera Utara khususnya Medan dan Jakarta sebagai bagian pengembangan pasarnya ke mancanegara untuk memperkenalkan dan mempromosikan berbagai destinasi wisata di sana.

Direktur Tourism Malaysia di Medan Azhari Haron mengatakan hal itu daslam siaran pers yang diterima Berita Senin (8/5). Haron menyebut berbagai destinasi wisata yang kini digalakkan antara lain taman tema seperti Movie Animation Park Studios (MAPS) dan The Lost World of Tambun serta meningkatkan lagi wisata perobatan (medical tourism) kepada agen industri perjalanan (travel agent) di Indonesia. “Ini sebagai bagian rangkaian kegiatan dari usaha memeriahkan lagi Tahun Kunjungan Perak 2017,” kata Haron.

Untuk itu, Tourism Malaysia Medan melaksanakan Program “Tourism Perak Sales Mission 2017” dengan fokus kegiatan berupa “Buyers Meet Sellers” dan sebagai ruang bagi para pelaku industri pariwisata di Mahogany Grand Ballroom, Grand Aston Medan Senin (8/5) siang.

Program ini bertujuan untuk memberikan tempat dan kesempatan kepada agen-agen perjalanan Indonesia dan Perak untuk bertemu dan mengembangkan jaringan profesional yang akan melahirkan peluang bisnis satu sama lain.

Pada pertengahan tahun 2016, jelas Haron, Ipoh telah terpilih sebagai ‘6th Best Place to Visit in Asia.’ oleh the Lonely Planet untuk kompilasi mereka di “Best in Asia 2016”. Negeri Perak juga terpilih sebagai ‘9th Top Region in the World to Visit in 2017’ untuk kompilasi “Best in Travel 2017” oleh the Lonely Planet.

Ipoh juga telah terdaftar oleh US News sebagai salah satu dari Sembilan kota terbaik dari segi kemampuan untuk pensiun di dunia. Pada tahap nasional, Jabatan Statistik Negara telah melaporkan bahwa Perak adalah negeri dengan pengunjung domestik yang tertinggi di Malaysia.

Perak merupakan negeri yang kaya dengan khazanah sejarah, budaya, cerita rakyat dan warisannya. Dengan berbagai produk wisata dan kemudahan yang ada di Perak, 8 lokasi telah dipilih untuk mewakili Perak sebagai destinasi bertaraf Internasional yaitu Royal Belum– salah satu hutan hujan tertua di dunia (One of the World’s Oldest Rainforest. Pangkor Island – Destinasi Pulau Kelas Dunia (World Class Island Destination).

Lenggong Valley –Situs Warisan Dunia UNESCO (UNESCO World Heritage Site), Sungai Klah Hotsprings Retreat – Pemandian Air Panas Berkelas Dunia (World Class Hot Spring), Matang Mangrove Forest Reserve – Ekosistem Mangrove Terbaik di Dunia (World’s Best Managed Mangrove Ecosystem), Tempurung Cave – Gua Peninsular Terpanjang dan Terbesar di Malaysia (Peninsular Malaysia’s Longest and Largest Cave).

Ada juga Kuala Kangsar – Kerajaan Kota Perak (Perak’s Royal Town), Orang Utan Island – Destinasi Eko Global (Global Eco Destination), Zoo Taiping & Night Safari – Kebun Binatang dan Safari Malam pertama di Malaysia (The First Zoo and Night Safari in Malaysia) dan Ipoh – Kota ke enam terbaik untuk dikunjungi di Asia versi Lonely Planet ,2016 (6th Best Place to Visit in Asia (Lonely Planet, 2016).

Dalam rangkaian Tahun Kunjungan Perak 2017, Perak menyelenggarakan beberapa acara dan program kegiatan lokal serta internasional. Program internasional diantaranya adalah Ipoh Cycle Fest, International Tourism Expo, World Eco-Tourism Expo (WET EXPO) dan Festival Puisi dan Lagu Rakyat (PULARA). juga Pangkor International Development Dialogue (PIDD), Perak International Magic Festival, Perak International Drum Festival (PIN Drum Fest), Royal Belum Eco Challenge, Ipoh International Waiter Race, Perak International Century Ride, Royal Belum International Bird Expedition, International Blues & Raggae Festival, Ipoh International Race, the 6th Ipoh International Dance sport Championship dan Pesta Laut Pangkor.

Untuk acara kegiatan lokal (local events), Perak menyelenggarakan Songkran Festival, Perak Crafts Fair, Durian Fruit Festival, Arts Fest, Ipoh Cultural Parade, The Other Festival, Royal Belum Anglers Challenge, 7th Classic Cars Rally and banyak lagi.

Movie Animation Park Studios (MAPS) yang diakui sebagai satu-satunya Taman Tema Animasi di Asia, akan mulai membuka pintu pada 26 June 2017. MAPS mempunyai lebih dari 40 atraksi di 6 zona tema, dan pertunjukan aksi mobil stunt (car stunt show) pertama secara langsung di Asia, yang dipersembahkan atas kerjasama Dreamworks dan BoboiBoy.

Perak merupakan tempat yang ideal untuk berlibur kerana mempunyai segmen liburan yang menarik dan cocok untuk semua kalangan. Perak bukan saja terkenal dengan makanan halal serta tidak halal dan keragaman budaya tetapi juga menawarkan beberapa kegiatan di waktu luang (leisure activity) seperti golf, hot spring dan spa kesehatan, taman tema serta seni mural.

“Negeri Perak menargetkan untuk meningkatkan lebih banyak lagi wisatawan mancanegara menikmati destinasi-destinasi wisata menarik di Perak dan menjadikan Perak sebagai salah satu destinasi wisata favorit di wilayah ini,” jelasnya. (rel/wie).