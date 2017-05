IHSG Menguat 8,72 Poin

Jakarta ( Berita ) : Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, dibuka menguat sebesar 8,72 poin seiring dengan harapan positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I 2017.

IHSG BEI dibuka naik 8,72 poin atau 0,15 persen menjadi 5.656,09 poin. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak menguat 2,19 poin (0,23 persen) menjadi 938,74 poin.

Vice President Research and Analysis Valbury Asia Securities Nico Omer Jonckheere di Jakarta, Kamis [4/5] mengatakan, pandangan positif pelaku pasar terhadap ekonomi nasional pada kuartal I 2017 menjadi salah satu penopang bagi IHSG. “Diproyeksikan capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2017 lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya sejalan dengan peningkatan ekspor,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pembahasan paket kebijakan XV yang ditujukan untuk mengatasi kendala logistik yang menyebabkan sejumlah persoalan terkait investasi, inflasi dan distribusi komoditas yang telah selesai di tingkat kementerian, diharapkan menjadi katalis berikutnya bagi pasar saham Indonesia.

Dari eksternal, lanjut dia, bank sentral AS (The Fed) yang mengumumkan hasil pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dengan mempertahankan suku bunga acuannya di level 0,75 persen hingga 1 persen, sesuai dengan estimasi pasar. “Keputusan The Fed cukup berpengaruh terhadap pergerakan indeks global,” katanya.

Bursa regional, di antaranya indeks bursa Nikkei naik 135,18 poin (0,70 persen) ke 19.445,70, indeks Hang Seng melemah 144,00 poin (0,58 persen) ke 24.552,13, dan Straits Times melemah 14,52 poin (0,44 persen) posisi 3.223,93. (ant )