Harga Cabe Rawit Turun, Ikan Basah Naik

MEDAN (Berita): Harga komoditas pangan masyarakat akhir-akhir ini masih cukup stabil, namun ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan sangat signifikan yakni cabe rawit dan bawang merah, sisi lain harga ikan basah mengalami kenaikan.

Saat ini di tingkat pedagang harga cabe rawit bahkan sempat dijual dikisaran 12 ribu hingga 15 ribu per kg Padahal sebelumnya cabe rawit sempat bertahan lama di kisaran Rp30 ribu per kg.

Hal yang sama juga terjadi pada harga bawang merah. Saat ini bawang merah di jual di kisaran 18 ribu hingga 22 ribu per kg. Harga bawang merah mengalami penurunan dari harga sebelumnya yang sempat stabil dalam rentang 24 ribu hingga 28 ribu per kg.

Seperti yang dikatakan pedagang Pusat Pasar Medan, Inang Hutauruk, harga cabai rawit turun tajam dua hari ini. Bahkan selain turun jenis cabai rawitnya sangat segar. “Kita jual sekarang ini Rp12 ribu per kg, karena dari distributor harganyapun memang sudah turun,” katanya Senin (1/5).

Selain di Pusat Pasar Medan, di pasar Seikambing Medan juga mengalami hal yang sama. Pedagang sayur, Simanjuntak mengatakan, pasokan cabai rawit melimpah, dan jenis nya segar sehingga gampang dijual.

“Biasa saya ambil dari distributor 100 kg per hari, karena lagi murah, saya ambil 150 kg, bahkan sampai jam 3 sore sudah habis terjual,” ujarnya. Turunnya harga bawang dan cabai rawit tersebut tidak terlepas dari sisi persediaan yang meningkat.

Pengamat ekonomi Sumut Gunawan Benjamin kepada Berita Senin (1/5) mengatakan musim panen cabai rawit terjadi di wilayah Sumut, sementara panen bawang terjadi di pulau jawa. Hal inilah yang mengakibatkan harga komoditas tersebut turun sangat dalam. Dengan kondisi seperti ini konsumen akan diuntungkan.

Namun berbeda dengan pedagang. Melemahnya harga cabai rawit ini sangat rentang memicu terjadinya masalah penjualan di tingkat pedagang. Dengan konsumsi yang tidak mengalami kenaikan dari konsumen. Praktis dagangan pedagang tidak mengalami kenaikan omset dan tentunya keuntungan yang didapatkan sangat tipis sekali.

Selain komoditas tersebut, Ada juga sejumlah komoditas lainnya yang mengalami kenaikan. Salah satunya adalah bawang putih. Harga bawang putih naik signifikan menjadi 40 ribuan per kg saat ini. Sejauh ini bawang putih merupakan komoditas yang banyak didatangkan dengan cara impor. Sehingga memang sangat bergantung dari luar negeri.

Secara keseluruhan dari pantuan di pasar. Harga kebutuhan pokok masyarakat masih terpantau stabil. Belum mengalami kenaikan harga menjelang Ramadhan nanti. Dan berdasarkan pantauan sejauh ini diperkirakan inflasi akan cukup terkendali selama bulan April.

Harga Ikan

Sementara itu, harga ikan basah mengalami kenaikan seperti ikan gembung kuring Rp45.000 per kg, ikan dencis Rp38.000 per kg, udang basah mencapai Rp140.000 per kg. “Ikan tak banyak masuk ke pasar, karena nelayan banyak tak melaut,” ungkap Ida, pedagang di Pasar Simpang Limun Medan.

Harga ayam potong Rp25.000 per kg, daging lembu Rp110.000 per kg. “Diperkirakan beberapa hari lagi jelang Ramadhan, harga akan naik,” ungkap Ny Fatimah, pedagang ayam di Pasar Petisah Medan. (wie)