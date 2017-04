Bulan Rasulullah SAW

Sya’ban adalah bulan yang yang memiliki keutamaan dan keistimewaan. Bulan diangkatnya amal manusia kepada Allah SWT. Bulan persiapan menuju Ramadhan. Di antara keutamaan bulan Sya’ban adalah pada pertengahannya (Nisfu Sya’ban).

Sesungguhnya Allah memeriksa pada setiap malam nishfu Sya’ban. Lalu Dia mengampuni seluruh makhluk-Nya, kecuali yang berbuat syirik atau yang bertengkar dengan saudaranya. (HR: Imam Ibnu Majah).

Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di satu bulan melebihi puasamu di bulan Sya’ban.” Rasulullah menjawab, “Ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadhan. Di bulan inilah amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb semesta alam. Karena itu aku ingin saat amalku diangkat kepada Allah, aku sedang berpuasa.” (HR. Imam Nasa’i).

Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya’ban sekaligus menginginkan agar ketika amalnya diangkat pada bulan Sya’ban itu, Rasulullah SAW dalam keadaan berpuasa. Aisyah ra. meriwayatkan kebiasaan rasul saw. Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa sunnah di satu bulan lebih banyak daripada bulan Sya’ban. Sungguh, beliau berpuasa penuh pada bulan Sya’ban. (HR: Imam Bukhari).

Berpuasa sunnah di bulan Sya’ban menjadi sangat istimewa karena pada bulan itu amal diangkat, namun bulan ini dilalaikan oleh banyak orang. “Berpuasa sunnah pada bulan Sya’ban memiliki keistimewaan tersendiri. Sekaligus persiapan menghadapi puasa Ramadhan. Selain itu, di bulan ini semua amal perbuatan manusia dinaikkan kepada Allah SWT”. Mari memperbanyak ibadah dan amal saleh.

Seperti shalat rawatib, qiyamullail, tilawah Alqur’an, dan bersedekah. Karena bulan Sya’ban adalah bulan diangkatnya amal, maka sebaiknya terus memperbaiki dan menambah, disetiap amal tersebut dengan rasa ikhlas dan istiqomah.

Diriwayatkan dari Imam Shadiq as bahwa ketika bulan Sya’ban tiba, Imam Ali Zainul Abidin as mengumpulkan para sahabat, dan berkata, “Wahai sahabatku, tahukah kalian bulan apa ini ? Ini adalah bulan Sya’ban.

Rasulullah SAW selalu bersabda, ‘Sya’ban adalah bulanku.’ Maka, berpuasalah pada bulan ini demi kecintaan kalian kepada beliau dan untuk bertaqarrub kepada Tuhan kalian. Lalu bulan Sya’ban dinamakan juga bulan Alquran, membaca Alquran selalu dianjurkan di setiap saat dan di mana saja, namun ada saat-saat tertentu pembacaan Alquran itu lebih dianjurkan seperti di bulan Ramadhan dan Sya’ban, atau di tempat-tempat khusus.

‘Aisyah ra. ditanya tentang puasa Rasulullah SAW. Beliau menjawab: “Beliau SAW berpuasa hingga kami mengatakan beliau selalu berpuas. Dan beliau tidak berpuasa sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa.

Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa yang paling banyak seperti di bulan Sya’ban. Beliau saw berpuasa hampir seluruhnya. Beliau berpuasa di bulan Sya’ban seluruhnya kecuali sedikit.” (HR: Imam Muslim). **** ( Dirja Hasibuan )