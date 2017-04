Cristian Gonzales Masuk Nominasi Golden Award SIWO

Jakarta ( Berita ) : Pemain sepak bola dari klub Arema FC, Cristian Gonzales menjadi satu dari lima nominasi atlet terbaik pada pagelaran Golden Award 2017 Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Pusat yang akan berlangsung di Hotel Peninsula, Jakarta, Jumat (28/4).

Selain pemain naturalisasi itu, panitia penyelenggara Golden Award 2017 SIWO PWI Pusat yang diwakili oleh Gungde Ariwangsa di Jakarta, Selasa [25/4] , nominasi atlet terbaik adalah La Memo (dayung), Daud Yordan (tinju), Rio Haryanto (balap) dan Eko Yuli Irawan (angkat besi).

Untuk atlet putri, nominasi atlet terbaiknya adalah Dewi Yuliawati (dayung), Sri Wahyuni (angkat besi), Lindswell Kwok (wushu), Maria Londa (lompat jauh) dan Ika Yuliana Rochmawati (panahan).

Tidak hanya atlet, Golden Award 2017 SIWO PWI Pusat ini juga memberikan penghargaan kepada pelatih olahraga yaitu Dirja Miharja (angkat besi), Richard Mainaky (bulu tangkis), Djadjang Nurdjaman (Persib Bandung), Agustinus Ngamel (atletik) dan Ibarsjah Djanu (bola voli).

“Mereka ini terpilih berdasarkan kemampuan, prestasi dan track record masing-masing atlet maupun pelatih,” kata Gungde Ariwangsa di sela persiapan pelaksanaan Golden Award 2017 SIWO PWI Pusat.

Menurut dia, atlet maupun pelatih yang menjadi nominasi ini sebelumnya telah melalui penjaringan yang dilakukan oleh SIWO PWI Pusat. Kelima atlet maupun pelatih ini dinilai memiliki poin yang tinggi sehingga berhak menjadi nominasi kegiatan bergengsi itu.

Untuk keputusan pemenang sendiri, kata dia, baru akan ditentukan menjelang gelaran berlangsung. Pihaknya akan benar-benar merahasiakan siapa pemenangnya hingga pemerintah penghargaan berlangsung.

Sementara itu Ketua SIWO PWI Pusat Raja Parlindungan Pane mengatakan pemberian penghargaan ini adalah untuk menyambung kegiatan rutin yang sebelumnya terputus. Pelaksanaannya sendiri agak mundur dari jadwal. Biasanya pemberian penghargaan dilakukan bersamaan dengan Hari Pers Nasional (HPN).

“Meski agak terlambat, kegiatan ini akhirnya bakal terlaksana. Kami harapkan kegiatan mampu menggaungkan kembali semangat olahraga di Indonesia,” katanya saat dikonfirmasi.

Menurut dia, pada pemberian penghargaan olahraga ini tidak hanya untuk atlet maupun pelatih terbaik. Namun ada sembilan kategori lagi diantaranya adalah pembinaan olahraga terbaik, gubernur dan bupati yang berperan banyak dalam pembangunan olahraga, hingga atlet favorit baik putra dan putri.

"Baru pertama kali akan ada kategori best of the best. Salah satu indikatornya adalah prestasi olahraga yang luar biasa. Khusus untuk kategori ini akan tentukan oleh tim juri," kata pria yang juga anggota Komite Eksekutif KOI itu.