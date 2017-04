Sebulan Lagi Ramadhan Harga Bahan Pokok Stabil

MEDAN (Berita): Jelang Ramadhan yang tinggal sebulan lebih, harga berbagai bahan pokok di pasar-pasar tradisional di Medan Senin (24/4) relatif masih stabil. “Biasanya seminggu jelang Ramadhan harga bahan pokok mulai melonjak,” ujar Ramli, pedagang bahan pokok di Pasar Palapa Pulo Brayan Senin (24/4).

Hal senada diungkapkan br Lubis di Pasar Simpang Limun Medan kalau sekarang harga pokok relatif stabil. Bahkan harga-harga khususnya sayur mayur seperti bawang merah Rp 30.000 per kg, tomat Rp8.000 per kg, cabe merah Rp16.000 per kg, bawang putih Rp40.000 per kg dan ka telur bervariasi dari Rp1.300-Rp1.500 per butir, sedangkan telur bebek Rp2.000-Rp2.500 perburu.

Dia menyebut pelonjakan harga tersebut sekitar 10 pe, karena jelang itu konsumen banyak memborong untuk persiapan puasa. Namun harga ikan segar tetap mahal yakni ikan gembung Rp40.000 per kg,ikan dencis Rp35.000,ikan tongkol Rp30.000, ikan merahRp 28.000, ikan kapas Rp 30.000. “Yah kalau sudah mahal harga, tentunya pembelian kami pun mahal,”ujar boru Simbolon, pedagang ikan di Pasar Glugur. (wie)