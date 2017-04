Jelang Ramadhan, Stok Beras, Gula Pasir Dan Daging Aman

Seorang pembeli sedang memilih daging di Pasar Simpang Limun Medan Senin (24/4), harga daging Rp110.000 per kg. (Berita Sore/Hj Laswie Wakid )

MEDAN (Berita): Bulog Divisi Regional (Divre) Sumut menjual gula pasir saat hari-hari kerja dengan harga Rp. 11.000 per kg di halaman kantor Jalan Gatot Subroto Medan. Rata-rata terjual 50 kg per hari. “Saat ini stok gula pasir Bulog cukup banyak yakni 13.000 ton yang didatangkan dari Jawa,” ujar Rudi Adlyn Damanik, Humas Perum Bulog Divre Sumut kepada Berita Senin (24/4).

Menurutnya, harga jual gula di Bulogsu di Medan terbilang murah dibanding harga di pasar antara Rp 11.500 hingga Rp 12.000 per Kg. Diakuinya, gula yang dijual Bulog laris manis setiap harinya.Pembelinya selain pegawai juga masyarakat sekitar lingkungan kantor. “Jadi kalau gula habis didatangkan lagi dari Jawa,” ujar Rudi.

Beras

Begitu juga dengan beras.Stok yang tersedia saat ini di sub-sub divre di kabupaten/kota di Sumut cukup untuk 5 bulan ke depan. Artinya lewat Hari Raya stok beras masih tersedia. “Baik saat bulan puasa maupun lewat Lebaran, beras maupun gula pasir cukup,” tegas Rudi.

Sebelumnya Kabid komersil dan Pengembangan Bisnis (PBI) Bulog Divre Sumut Erlina Wita kepada wartawan mengatakan, Sumatera Utara akan menjual daging kerbau untuk kebutuhan masyarakat saat hari besar keagamaan tersebut.

Daging kerbau didatangkan dari India. Ada sertifikat halal daging dalam keadaan beku yang diimpor Bulog Pusat Jika diizinkan stok daging kerbau untuk Sumut diperkirakan sebanyak 24 ton. Tiap hari dijual sekitar 400 kg.

Daging kerbau dijual dua minggu menjelang Lebaran dan harganya antara Rp 80.000-Rp 85.000. “Angka pasti nanti akan diketahui, tapi yang jelas terjangkau,” ujar Wita. Di pasaran saat ini, harga daging lembu masih di atas Rp100.000 per kg, tepatnya Rp110.000 per kg di Pasar Simpang Limun Medan. Sedangkan harga ayam Rp23.000 per kg. (wie)