Bank Bukopin Luncurkan Kartu Kredit World Card

JAKARTA (Berita): Sebagai wujud komitmen bersama untuk memberikan solusi terbaik kepada nasabah prioritas, hari ini Bank Bukopin bermitra dengan Mastercard meluncurkan Kartu Kredit Bukopin World Card di Jakarta.

Acara peluncuran ini dihadiri Direktur Retail PT Bank Bukopin Tbk Heri Purwanto didampingi General Manager Kartu Kredit Mukdan Lubis serta Tommy Singgih, Direktur, PT Mastercard Indonesia. Kartu prioritas ini dirancang secara khusus bagi para nasabah Bukopin prioritas untuk memberikan mereka akses untuk mendapatkan keuntungan eksklusif dan layanan premium di seluruh dunia, termasuk berbagai manfaat dalam menikmati pengalaman perjalanan yang tak akan terlupakan.

“Kartu Kredit Bukopin World Card ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perseroan untuk secara konsisten memberikan layanan perbankan yang komprehensif kepada nasabah Prioritas melalui jaringan yang terhubung secara luas,” ujar Direktur Retail Bank Bukopin Heri Purwanto dalam siaran persnya diterima Berita Senin (24/4).

Luasnya jaringan Mastercard di seluruh dunia membuat Perseroan dapat menyediakan beragam layanan istimewa bagi para nasabah Bukopin Prioritas saat melakukan perjalanan, baik di dalam maupun luar negeri, lanjutnya.

Heri Purwanto mengungkapkan para pemegang kartu akan mendapatkan manfaat dari fasilitas dan fleksibilitas keuangan yang lebih besar dilengkapi dengan berbagai keuntungan dan hadiah, meliputi penerimaan transaksi di seluruh dunia (global acceptance) dan akses untuk menikmati layanan eksklusif lainnya mulai dari berbelanja (shopping), melakukan perjalanan (traveling), dan kuliner (dining experience).

Melalui kartu Bukopin World Card, para nasabah juga akan mendapatkan triple point Garuda Frequent Flyer (GFF) dan menikmati fitur unggulan lainnya yang akan semakin menambah kenyamanan dan keamanan nasabah, seperti Purchase Protection yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dibeli, Travel Accident Insurance yang memberikan perlindungan untuk asuransi kecelakaan, dan Travel Inconvenience Insurance yaitu perlindungan atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh keterlambatan penerbangan dan kehilangan bagasi.

Menurut temuan dari Mastercard Affluent Report, konsumen kelas atas secara rutin melakukan perjalanan untuk bisnis maupun liburan ke luar negeri setidaknya enam kali dalam setahun.

Sebagai tambahan, dari segi perjalanan wisata, penelitian Mastercard Future of Outbound Travel in Asia Pasific 2016 to 2021 juga mengungkapkan bahwa wisatawan asal negara-negara berkembang di Asia Pasifik yang bepergian ke mancanegara (outbound travel) diproyeksikan tumbuh 6 persen setiap tahunnya mulai dari tahun 2016 hingga 2021, di mana jumlah wisatawan Indonesia ke luar negeri diperkirakan mencapai 10,6 juta.

Indonesia juga termasuk ke dalam lima besar peringkat negara wisata outbound yang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan tercepat, yakni sebesar 8,6 persen per tahun dalam jangka lima tahun ke depan.

Tommy Singgih, Direktur, PT Mastercard Indonesia optimistis bahwa Kartu Kredit Bukopin World Card akan diterima dengan sangat baik oleh para nasabah segmen premium. “Mastercard berkomitmen untuk senantiasa menyediakan solusi-solusi pembayaran yang aman, mudah dan nyaman,” ujar Tommy Singgih. (rel/wie)