Peristiwa Penting Bulan Rajab

Bulan Rajab menyimpan peristiwa sejarah penting bagi umat Islam. Beberapa peristiwa penting tersebut adalah pada bulan Rajab tahun 10 kenabian (620 M) terjadinya peristiwa Isra’ Mi’raj. Tepat malam 27 Rajab, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang dikenal dengan peristiwa Isra’ Mi’raj, dimana Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjid al Aqsha di Baitul Maqdis Palestina.

Isra’ Mi’raj adalah hiburan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah shalat lima waktu. Selain itu, juga sebagai penguat dalam menjalani beratnya perjalanan dakwah, apalagi lagi setelah wafatnya isteri yang begitu disayangi, Khadijah ra yang selalu setia bersama, memberikan dukungan apapun terhadap dakwah Rasul SAW. Lalu meninggalnya paman beliau, Abu Thalib orang yang selalu memberikan semangat, dan perlindungan kepada dakwah Nabi Muhammad SAW.

Kemudian Bulan Rajab merupakan kemenangan militer Rasulullah SAW dalam perang Tabuk pada 9 H. Meskipun menempuh perjalanan yang berat dari Madinah menuju Syam, 30.000 pasukan Muslim tetap tegar.

Tentara Romawi yang telah berada di Tabuk siap menyerang umat Islam. Tetapi ketika mendengar jumlah dan kekuatan tentara Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah SAW mereka terhenyak dan segera kembali ke Syam untuk menyelamatkan pertahanan mereka.

Hal ini menyebabkan penaklukan Tabuk menjadi mudah tanpa perlawanan. Peristiwa lainnya perang pembebasan Yerussalem dari tentara Salib Eropa yang memerintah selama hampir satu abad. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab tahun 1187 M yang dipimpin oleh Salahuddin al Ayyubi. Penaklukan ini bukan hanya karena pentingnya Yerussalem dalam Islam, tetapi juga karena peran tentara salib dalam upaya untuk menaklukkan negeri-negeri Muslim.

Berabad-abad kemudian, tepatnya pada 1924 M, bulan Rajab kembali menuliskan sejarah bagi umat Islam. Namun, berbeda. Sejarah pada 28 Rajab itu adalah runtuhnya khalifah Ottoman di Turki yang dihapus oleh Mustafa Kemal Pasha.

Khalifah Ottoman merupakan khalifah terakhir umat Islam. Sejak itu, Mustafa Kemal mengubah Turki menjadi negara sekuler. Selain peristiwa bersejarah tersebut juga terdapat peristiwalain yang memberikan perubahan bagi peradaban umat dan agama Islam, yaitu pada 27 Rajab 583 H, Salahuddin al Ayyubi bersama pasukan kaum Muslimin mengepung dan membebaskan tanah Palestina yang berabad-abad telah dikuasai oleh pasukan salibis.

Pembebasan itu tidak mendapatkan perlawanan berarti dari musuh. Bulan Rajab adalah saat dimana umat Muslim mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menghadapi datangnya bulan penuh berkah dan kebaikan Ramadhan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan iman, dan berkah usia hingga sampai kepada bulan pembakar dosa (Ramadhan), amin. **** ( Dirja Hasibuan )