Indonesia – AS Bekerjasama Jaga Stabilitas-Perdamaian Di LCS

Jakarta ( Berita ) : Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Laut China Selatan (LCS), kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Jumat [21/4].

Kesepakatan antarpemerintah kedua negara itu dicapai dalam kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Indonesia. Wapres Pence bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres RI Jusuf Kalla. “Ada kesepakatan bahwa AS dan Indonesia akan terus bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan terkait Laut China Selatan,” ujar Arrmanatha.

Dia mengatakan bahwa Wapres AS Mike Pence menekankan pentingnya penggunaan diplomasi damai dalam berurusan dengan semua masalah terkait sengketa Laut China Selatan. “Wapres Mike Pence juga menyampaikan bahwa soal menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan terkait Laut China Selatan itu bukan cuma kepentingan negara-negara yang ada di kawasan, tetapi negara di seluruh dunia,” ucap dia.

Arrmanatha menambahkan, Pemerintah Indonesia akan terus aktif mendorong perundingan dan kesepakatan dalam tahap penyelesaian kerangka kerja tata perilaku (Code of Conduct/CoC framework) untuk penanganan sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Negara-negara anggota ASEAN dan China belum lama ini berhasil mencapai kemajuan lebih lanjut dalam pembahasan kerangka kerja CoC di Laut China Selatan. Pembahasan itu dilakukan melalui proses Kelompok Kerja Bersama ASEAN-China untuk Implementasi Deklarasi Pihak-pihak dalam Sengketa Laut China Selatan (DoC).

Pembahasan tersebut telah menghasilkan “draft” awal kerangka kerja COC yang disepakati dalam pertemuan di Bali pada 27 Februari 2017. Hasil Pertemuan di Bali tersebut merupakan dasar yang kuat untuk menghasilkan CoC yang mampu menjadi aturan tata perilaku di kawasan Laut China Selatan (LCS).

Pertemuan lanjutan yang dilaksanakan di Siem Reap, Kamboja pada akhir Maret 2017 juga berhasil melanjutkan kemajuan positif dari pertemuan di Bali, khususnya dalam hal implementasi Deklarasi Perilaku Pihak-pihak dalam Sengketa Laut China Selatan (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea/DoC). Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan terus mendorong percepatan proses pembahasan dan penyelesaian kerangka kerja CoC dan kemajuan proses implementasi DoC.

Pemerintah RI menilai bahwa untuk mencapai percepatan pembahasan CoC, ASEAN dan China harus terus menjaga momentum kondusif dalam meningkatkan rasa saling percaya dan menjaga stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan. (ant )