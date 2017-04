IHSG Menguat 5,11 Poin

Jakarta ( Berita ) : Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, dibuka menguat sebesar 5,11 poin di tengah sentimen positif yang beredar dari dalam negeri dan eksternal.

IHSG BEI dibuka naik 5,11 poin atau 0,09 persen menjadi 5.600,42 poin. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak menguat 1,28 poin (0,14 persen) menjadi 923,99 poin.

“Bauran sentimen pasar yang positif baik dari dalam negeri maupun luar negeri, membuka peluang bagi IHSG pada perdagangan saham hari ini bergerak menguat,” kata Vice President Research and Analysis Valbury Asia Securities Nico Omer Jonckheere di Jakara, Jumat [21/4].

Ia mengemukakan bahwa kedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence ke Indonesia dimanfaatkan oleh pemerintah dengan menjajaki kerja sama di subsektor Energi Baru Terbarukan (EBT).

Di sisi lain, lanjut dia, Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross juga sedang melakukan studi komprehensif kepada mitra dagang AS. Studi akan difokuskan kepada negara yang memiliki surplus dagang yang tinggi dengan AS. “Indonesia menjadi salah satu negara yang akan menjadi fokus kajiannya,” katanya.

Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menambahkan bahwa bursa saham di kawasan Asia yang cenderung bergerak menguat juga menjadi salah satu faktor yang menopang IHSG. “Diharapkan, tensi geopolitik tidak berkepanjangan sehingga membuat laju IHSG tertahan,” katanya.

Bursa regional, di antaranya Indeks Bursa Nikkei naik 154,98 poin (0,84 persen) ke 18.584,89, indeks Hang Seng menguat 90,41 poin (0,38 persen) ke 24.147,39, dan Straits Times menguat 12,09 poin (0,39 persen) posisi 3.150,98. (ant )