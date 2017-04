tvOne Tayangkan Program Hiburan Serial Turki

Jakarta ( Berita ) : Sejak kelahirannya pada tahun 2008, tvOne sudah hadir sebagai televisi berita, olahraga dan hiburan. Dengan berjalannya waktu, program-program tvOne secara cepat menjadi tayangan pilihan masyarakat Indonesia untuk program berita maupun program olahraga dan hiburan.

Beberapa program olahraga dan hiburan tvOne bahkan mendapat perhatian dan minat yang tinggi dari pemirsa seperti program Piala Dunia Brasil 2014, program BBVA La Liga, program World Boxing dan One Pride MMA Indonesia, juga program hiburan tvOne seperti program RadioShow. Demikian siaran pers diterima Berita, Selasa [18/4]

Tanggapan positif dan minat sebagian pemirsa pada program-program hiburan terlihat dari respon yang masuk ke tvOne, serta tingkat kepemirsaan pada tayangan-tayangan hiburan dan kegiatan off air program-program tersebut.

Menyadari sebagian pemirsa tvOne memiliki perhatian dan minat yang tinggi pada program-program hiburan, memasuki usia ke 9 pada bulan April 2017 ini, tvOne telah menghadirkan tayangan-tayangan hiburan baru yakni program hiburan serial Turki di layar tvOne untuk menambah pilihan pemirsa dalam mendapatkan tontonan.

Serial-serial Turki yang ditayangkan adalah sebagai berikut:

WINTER SUN

Bercerita tentang seorang anak lelaki bernama Efe yang menjadi saksi saat ayah kandungnya dibunuh oleh rekan kerja ayahnya. Setelah dewasa anak lelaki itu mencoba menemukan saudara kembarnya tetapi ternyata keberadaannya diketahui oleh kedua pengusaha tersebut dan mencoba untuk melenyapkannya.

Winter Sun membawa pemirsa tvOne melewati perjalanan menegangkan, mengungkap fakta demi fakta dibalik pembunuhan dan pembalasan dendam tersebut. Ditayangkan Senin – Jumat pukul 21.30 WIB – 22.30 WIB dan Sabtu – Minggu pukul 20.30 WIB – 22.00 WIB.

TORN APART

Serial ini dibintangi oleh Cansel Elçin, Dil?ad Çelebi, Tardu Flordun, ?pek Erdem, Merve Oflaz. Torn Apart bercerita tentang seorang wanita yang berusaha mempertahankan apa yang dimilikinya (perusahaan warisan keluarganya dan anak kandungnya) dari tangan suaminya yang berhutang pada seorang mafia.

Penuh dengan drama rumah tangga dan perdebatan sengit antar tokoh, pemirsa tvOne akan dibuat penasaran pada setiap kelanjutan episode serial Torn Apart. Tayang setiap Senin – Jumat pukul 22.30 WIB – 23.30 WIB, Sabtu pukul 21.30 WIB, dan Minggu pukul 22.00 WIB.

ENDLESS LOVE

Endless Love bercerita tentang sepasang kekasih Niham dan Kemal yang harus berpisah demi menyelamatkan nama baik keluarga Niham karena kasus pembunuhan yang dilakukan saudara kandungnya sendiri.

Serial yang berjumlah 70 episode ini akan membuat pemirsa tvOne ikut bahagia dan menangis mengikuti jalan ceritanya. Endless Love tayang pada Senin – Jumat pukul 11.00 WIB – 12.00 WIB, dan Sabtu – Minggu pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB.

ORPHAN FLOWERS

Orphan Flowers mengisahkan seorang gadis yang menghindari pelecehan yang dilakukan oleh ayah tirinya, tetapi ia justru terjebak dengan hari – hari penuh kesedihan dipanti asuhan.

Dalam serial ini terdapat 3 tokoh yang disorot, yaitu Toprak, Feride dan Eylul sebagai pemeran utama dalam serial ini yang diperankan oleh Biran Darma Yilmaz. Ditayangkan Senin – Jumat pukul 09.00 WIB – 11.00 WIB, Sabtu – Minggu pukul 09.00 WIB – 10.00 WIB.

SHEHRAZAT

Serial ini berkisah tentang seorang arsitek yang juga merupakan seorang ibu yang berjuang untuk merawat anaknya yang mengidap Leukimia dan membutuhkan operasi dengan biaya sangat mahal. Serial yang dibintangi oleh Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Tardu Flordun dan Ceyda Düvenci tayang sebanyak 90 episode dan berakhir dengan kisah happy ending.

Serial ini diberi judul “Shehrazat” yang merupakan nama tokoh utama dari cerita ini. Ditayangkan pada Senin – Jumat 07.00 WIB – 09.00 WIB, Sabtu – Minggu 07.30 WIB – 09.00 WIB.

Tayangan serial Turki ini hadir bersama program-program berita serta olahraga yang sudah ada dan menjadi program pilihan pemirsa. “Rangkaian serial Turki ini diharapkan mampu menjawab keinginan masyarakat pada tayangan-tayangan hiburan dan menjadi pilihan tontonan baru.” demikian penjelasan Harya M. Hidayat, selaku Chief Corporate Communication tvOne.

tvOne akan terus memberikan tayangan-tayangan terbaik yang menarik, informatif, juga sarat akan hiburan bagi pemirsa setianya. (Rel/bs)