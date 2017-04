Chevrolet Luncurkan 3 Kendaraan Baru

MEDAN (Berita): Di awal tahun 2017 ini, satu-satunya otomotif yakni General Motor Indonesia (GMI) dengan produk chevroletnya meluncurkan tiga kendaraan sekaligus yang kelasnya lagi diminati masyarakat.

Peluncuran itu dipaparkan Presiden Direktur General Motor Indonesia Gaurav Gupta kepada wartawan di Hotel JW Marriot Medan Senin (17/4). Di sana hadir Donald Rachmat, sales & Network Director PT General Motor Indonesia (GMI) dan Rowan D Suhendy, Product Planning and Manager PT GMI.

Gaurav Gupta mengatakan tiga kendaraan baru chevrolet itu yakni; The All New Trailblazer, Trax dan Spark. Media ikut test drive ketiga mobil tersebut dari Hotel JW Marriot ke showroon Chevrolet di Jalan Letda Sujono Medan, melintas ke showroom Jalan Karakatau Medan dan akhirnya balik kembali ke hotel JW Marriot Medan.

Menurut Gaurav, Indonesia pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara dengan populasi rata-rata di atas satu juta kendaraan dan Medan adalah salah satu terbesar selain Jakarta. Sumatera khususnya Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, katanya, akan terus menjadi pasar potensial bagi Chevrolet Indonesia. “Pasar SUV di Indonesia cukup bagus, naik hingga 40 persen dan produk kami hadir sesuai dengan keinginan pasar,” kata Gaurav.

Menurutnya, SUV premium ini menghadirkan keseimbangan yang sempurna antara bekerja dan bersenang-senang dengan teknologi, fitur keamanan dan perbaikan terbaik du kelasnya. Tersedia LT dengan harga Rp442,5 juta dan LTZ Rp467,5 juta.

Sedangkan Chevrolet Trax, menghadirkan SUV kompak dengan teknologi fitur keamanan tinggi. Harga Trax Turbo LT Rp291,4 juta dan LTZ Rp317,5 juta. Chevrolet Spark hadir dengan stylish yang tetap dengan teknologi dan keamanan terbaik di kelasnya.

Spark menawarkan penumpang interior yang luas dan modern termasuk sistem infotainment terbaru MyLink yang kompatibel dengan Apple CarPlay dan android auto. Harganya LTZ Rp 208,4 juta di Sumut.

Gaurav menyebut dia menargetkan penjualan sebanyak-banyaknya. Caranya mendekatkan diri ke masyarakat melalui kerjasama dengan Manchester United dimana masyarakat Indonesia pecinta bola,

“Yang utama, kami lebih mengutamakan safety atau keamanan di mana beberapa fiturnya tak dimiliki produsen lain,” jelasnya. Seperti kalau mobil lagi menanjak, rem akan berhenti secara otomatis jika ada mobil di belakang. Mobil ini bak mobil pintar yang keamanannya cukup tinggi. (wie)