Pasukan Garuda Darfur Meresmikan Masjid di Sudan

JAKARTA (Berita) P asukan Garuda Satgas Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-B/Unamid (United Nations Mission In Darfur) / Indobatt (Indonesian Battalion) 02 yang sedang melaksanakan tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB , beberapa waktu lalu meresmikan M asjid di daerah misi Darfur, Sudan.

Kegiatan peresmian M asjid ini merupakan salah satu kegiatan Cimic (Civil Military Coordination) berskala besar yang dilaksanakan oleh Satgas Indobatt 02 dibawah pimpinan Komandan Satgas Letkol Inf Singgih Pambudi Arinto, S.IP.,M.M.

S elama bertugas kurang lebih satu tahun , Satgas Indobatt 02 telah membangun 3 (tiga) buah Masjid bagi masyarakat Sudan, yaitu di daerah Firdhaus Village, At Thoyibah dan Jumata IDP (di daerah Masteri Ts).

Pada kesempatan kali ini, kegiatan peresmian berkonsentrasi di daerah Firdhaus Village, adapun Masjid yang dibangun diberi nama “Garuda Mosque”. Total lebih dari 180.000 SDG yang dihabiskan untuk membangun “Garuda Mosque”, dimana dana tersebut berasal dari swadaya bantuan sukarela seluruh personel Satgas dan bantuan yang berasal dari Pandu Sakti 97 (Alumni Akademi Militer 1997).

Tidak hanya melaksanakan peresmian saja, Satgas Indobatt 02 juga melaksanakan Medical Assistance dan pemberian bantuan kepada seluruh masyarakat yang berada di Area Of Responsibility dari Indobatt 02. Pemberian bantuan tersebut berupa tikar sebanyak 135 buah, 130 Alquran, 500 daster, 30 peci, 100 baju anak-anak dan uang sebanyak 5,000 SDG.

Dalam sambutannya, Duta Besar Indonesia untuk Sudan dan Eritrea B a p a k Drs H. Burhanuddin Badruzzaman menyampaikan rasa terima kasih sekaligus bangganya kepada Satgas Indobatt 02 , karena apa yang dilakukan ini merupakan wujud diplomasi nyata dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional terutama di lingkup pemerintah Sudan.

Sementara dari pihak Sector West yang disampaikan oleh Head Of Office Mr Oemar Kane mengungkapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada Satgas Indobatt 02 atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Sudan selama ini, semoga bantuan yang telah diberikan ini dapat bermanfaat. “Satgas Indobatt 02 telah menetapkan standart tinggi yang tidak dapat dibandingkan oleh TCC (Troops Contributing Country) yang lain , baik dari segi sikap , perbuatan maupun profesionalisme dalam bertugas ,” katanya .