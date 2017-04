PGN Keberatan Dituduh Monopoli Penjualan Gas Di Sumut

MEDAN (Berita): PT Perusahaan Gas Negara (Persero) merasa keberatan dituding monopoli penjualan gas industri di Sumatera Utara sehingga terbentuk harga tak wajar mencapai 12,22 dolar AS per MMBTU yang pernah tertinggi di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, meski kini harganya per 1 Pebruari 2017 turun menjadi 9,95 dolar AS per MMBTU.Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Daerah Medan Abdul Hakim Pasaribu mengatakan hal itu kepada wartawan di Medan Rabu (12/4).

Hakim menyebut PGN keberatan terkait persidangan tentang masalah penjualan gas yang dianggap cacat secara formil karena dianggap telah melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi terkait Tata Cara Penanganan Perkara.

Selain itu PGN menganggap pemeriksaan terkait harga gas di Sumut sudah tidak relevan lagi karena saat ini harga gas di Sumut telah diturunkan dan PGN berpendapat bahwa kewenangan PGN dalam menentukan harga diatur dalam UU Migas sehingga termasuk dalam pasal yang dikecualikan dalam UU no 5 Tahun 1999.

KPPU mengadakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 terkait Dugaan Pelanggaran UU 5 Nomor 5 Tahun1999 Terkait Praktek Monopoli Dalam Penjualan Gas Industri Di Area Medan dengan agenda pemberian tanggapan dari PT PGN (Persero) selaku terlapor dalam kasus ini.

Agenda ini merupakan kelanjutan dari sidang sebelumnya dimana investigator penuntut telah menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor. Sidang yang berlangsung di ruang sidang KPPU Pusat Jakarta ini dipimpin oleh Tresna P Soemardi selaku ketua Majelis Komisi.

Perkara ini berawal dari permasalahan penjualan gas industri yang dikeluhkan oleh kalangan industri, utamanya terkait segi pasokan yang tidak mencukupi dan harga yang melambung tinggi.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kalangan industri khususnya di wilayah Sumatera mengeluhkan permasalahan pasokan yang masih jauh dari kebutuhan dan harga yang tinggi. Terlebih apabila dibandingkan dengan harga gas dunia atau bahkan di tingkat kawasan Asia Tenggara maka harga gas di Indonesia jauh lebih tinggi.

Dalam tuntutannya, jelas Hakim, investigator menyampaikan beberapa dugaan antara lain diduga PGN sebagai satu-satunya pemasok gas melalui jaringan pipa telah menetapkan kenaikan harga gas secara sepihak, tanpa sosialisasi dan musyawarah serta tidak mempertimbangkan daya beli pelanggan dan kelangsungan industri di Sumatera Utara.

Diduga PGN telah mengambil margin yang tidak wajar dengan menaikkan harga dari 8,7 dolar AS per MMBTU menjadi 14 dolar AS per MMBTU sampai 12,22 dolar AS per MMBTU dengan alasan masuknya gas LNG dari Arun. Padahal sumber gas dari sumur gas wampu yang dipasok oleh Pertamina EP masih ada. Yang terakhir, diduga PGN memanfaatkan posisi tawar yang lebih kuat dalam penyusunan dokumen kontrak yang tertuang dalam PJBG sehingga memberatkan pelanggan seperti penetapan harga, surcharge dan sanksi penutupan pipa gas apabila pelanggan bersengketa dengan PGN.

Namun harga gas industri tersebut sejak 1 Pebruari 2017 turun menjadi 9,95 dolar AS/MMBTU. Untuk itu Majelis Komisi menurut Hakim, akan menentukan apakah perkara ini akan masuk ke tahap Pemeriksaan Lanjutan atau tidak dengan mempertimbangkan tuntutan Investigator dan tanggapan dari Terlapor.

Tahap Pemeriksaan lanjutan sendiri nantinya berlangsung selama 60 hari kerja. Jika diperlukan, jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari kerja. Dalam tahap ini nantinya Majelis Komisi akan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh investigator KPPU maupun dari PGN, dan memanggil ahli atau pihak lain untuk mendapatkan alat bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran. Berdasarkan UU Nto 5 Tahun 1999, pelaku usaha yang diputus bersalah dapat dikenakan denda sebesar Rp1 miliar sampai dengan Rp25 miliar. (wie)