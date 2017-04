5 Taekwondoin Langkat Berlaga Di Hongkong

LANGKAT (Berita): 5 atlet taekwondo asal Langkat yang bernaung di Udi Pro Langkat Club mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan taekwondo The 21 sT Asian Cities Taekwondo Championship 2017, di Kowloon Park Sport Centre , Hongkong pada 21 hingga 23 April mendatang.

Pelatih Club Taekwondo Udi Pro Langkat Yudhi Ginting ketika ditemui, Selasa(11/4) sore mengatakan persiapan latihan sekitar tiga bulan sejak Januari lalu menjadi modal anak asuhnya untuk dapat berbicara pada kejuaraan Internasional tersebut.

Disebutkan, club taekwondo binaan KONI Langkat ini nanti akan menurunkan lima taekwondoin asal Langkat yakni Vania Satwika yang berlaga di kelas under 44 kg junior puteri, Dzulfiqar Dzahir yang berlaga di kelas under 45 kadet putra, Edi Gunawan di kelas under 63 kg junior putera, kemudian Redo Reza Syahputra di kelas under 51kg junior putera dan Fifit Anggraini yang berlaga di kelas under 49 kg junior puteri.

Yudhi menambahkan, direncanakan keberangkatan tim taekwondo Langkat nantinya pada 20 April.”Keberangkatan nantinya akan dipimpin langsung manager team Club Taekwondo Udi Pro Langkat H T Paris,” jelasnya.(bap)