Bank Syariah Bukopin Semarakkan iB Vaganza Medan

Direktur Kepatuhan BSB Pusat Adil Syahputra (dua kiri), Pemimpin Cabang BSB Medan Yuanda Angka Kusuma (kiri), Manager Pelayanan dan Operasi Cabang Medan Khairil (dua kanan) dan Kepala Sekretaris Perusahaan Evi Yulia Kurniawati (kanan) usai memberikan keterangan terkait iB Vaganza Islamic Banking di Medan, Kamis (6/4) siang. (Berita Sore/Hj Laswie Wakid )

MEDAN (Berita): PT Bank Syariah Bukopin (BSB) kembali hadir dalam acara iB Vaganza Islamic Banking “Serunya Ber-Transaksi Syariah” di Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto Medan pada Jumat (7/4) sampai Minggu (9/4).

Direktur Kepatuhan BSB Pusat Adil Syahputra kepada wartawan di Medan Kamis (6/4) mengatakan iB Vaganza Islamic Banking ini termasuk salah satu gencarnya sosialisasi bank syariah yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adil berbicara kepada wartawan didampingi Pemimpin Cabang BSB Medan Yuanda Angka Kusuma, Manager Pelayanan dan Operasi Cabang Medan Khairil dan Kepala Sekretaris Perusahaan Evi Yulia Kurniawati.

Adil menyebut pertumbuhan Bank Syariah secara nasional berada di kisaran 5-6 persen, itupun setelah Bank Aceh sepenuhnya jadi Bank Syariah. Ia menilai perkembangan dan pertumbuhan Bank Syariah belum maksimal dibandingkan potensinya yang cukup besar. “Jadi perlu dukungan kuat pemerintah untuk perkembangan Bank Syariah di tanah air,” katanya.

Memang menurutnya, pemerintah sudah memberikan dukungan seperti masuknya dana talangan haji ke Bank Syariah, juga acara iB Vaganza yang di Plaza Medan Fair. Cuma pembiayaan dalam proyek besar belum pernah dilibatkan Bank Syariah. “Bank Syariah belum bisa bersaing dengan bank konvensional. Jadi sosialisasi Bank Syariah perlu terus dilakukan,” kata Adil.

Pemimpin Cabang BSB Medan Yuanda Angka Kusuma mengatakan dalam iB Vaganza ini berbagai program menarik diberikan kepada nasabah yang membuka tabungan di stan BSB. “Bank Syariah Bukopin membuka stan dengan membidik target account atau nasabah baru dalam pembukaan tabungan hingga transaksi pembiayaan,” kata Yuanda.

Ia menjelaskan program iB Vaganza tersebut merupakan salah satu program perbankan syariah untuk memperkenalkan dan lebih mendekatkan produk perbankan syariah ke masyarakat luas, khususnya masyarakat Medan dan sekitarnya.

Yuanda menuturkan, saat ini BSB masih terus gencar menjual sejumlah produk unggulannya seperti Tabungan iB SiAga. Ini merupakan produk simpanan BSB yang mudah dapat dimiliki masyarakat dengan setoran awal Rp50 ribu. Keunggulan tabungan itu bebas biaya administrasi bulanan dan ATM.

“Keunggulan yang paling penting bagi nasabah dalam menggunakan ATM BSB yakni bisa digunakan sebagai ATM Debit yang digunakan untuk bertransaksi berbelanja hanya dengan Swipe ATM di mesin EDC BCA,” jelasnya.

Disebutkannya, nasabah juga bisa menggunakan layanan e-Banking berupa SMS Banking an M-BSB untuk berbagai transaksi financial yang mudah diakses semua kalangan.

Caranya dengan mengunduh atau mendownload aplikasi BSB SMS Banking dan MBSB di Google Playstore, dan melakukan registrasi aktivasi. “Nasabah dapat dengan mudahnya bertransaksi kapan dan dimana saja dengan menggunakan gadgetnya,” ujarnya.

Simpanan Pelajar

Yuanda juga menawarkan Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar) iB guna menarik siswa menabung.secara bersama oleh seluruh bank di Indonesia. Persyaratannya mudah dan

sederhana dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan guna mendorong budaya menabung sejak usia dini.

Sampai saat ini, tabungan SimPel di wilayah kerjanya terus berkembang hingga mencapai 19 sekolah dengan 6.000-an penabung. Diharapkan dalam iB Vaganza akan bertambah lagi.

Evi Yulia Kurniawati menambahkan, kegiatan ‘Serunya Ber-Transaksi Syariah’ itu juga dimeriahkan dengan program Ekspresi iB SiAga dan Golf Ceria dan hadiah menarik lainnya selama acara berlangsung.

“Program menarik bagi penabung diantaranya, program Ekspresi iB SiAga baik kelompok maupun individu. Ini lomba foto dengan syarat sangat mudah yaitu setiap penabung membuka tabungan minimal Rp50 ribu mendapatkan kesempatan ikut lomba foto Ekspresi iB SiAga di stan BSB. Hadiahnya tabungan ratusan ribu yang diundi setiap hari,” tuturnya.

Selain itu, ada juga program ‘Golf Cena’ selama acara iB Vaganza berlangsung pada Jumat hingga Minggu bagi pengunjung dan nasabah yang membuka tabungan minimal Rp250 ribu. Nasabah bisa ikut main golf yang berhadiah menarik.

“Dengan setoran awal hanya seribu rupiah, nasabah sudah bisa mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM SimPel iB Bank Syariah Bukopin,” katanya seraya menyebutkan tabungan ini menyasar para pelajar mulai siswa PAUD hingga SMA.

Diungkapkannya, keberadaan BSB di industri perbankan syariah pada awal 2017 kembali mendulang prestasi dan pengakuan positif publik. Ini lantaran BSB masuk peringkat ke-5 kategori swasta – non Tbk dari Economic Review dalam Indonesia Corporate Secretary – Corporate Communication (ICCA) II 2017. BSB juga meraih penghargaan Digital Brand of The Year 2017 peringkat 3 kategori Digital Brand Tabungan Bank Umum Syariah dari Majalah Infobank. (wie)