Rupiah Stabil, IHSG Kokoh

MEDAN (Berita): Rupiah stabil sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih kokoh dizona hijau dimana rupiah bergerak stabil diperdagangkan terhadap dolar AS yang cenderung melemah tipis.

Pengamat ekonomi Sumut Gunawan Benjamin kepada Berita di Medan Selasa (4/4) mengatakan rupiah dipatok lemah tipis berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR). Rupiah dipatok melemah 2 poin dibandingkan sehari sebelumnya Rp13.324 menjadi Rp13.326 per dolar.

Gunawan menyebut pergerakan rupiah yang bergerak stabil disaat indeks Dolar menguat. Sebenarnya pergerakan rupiah didorong adanya sentimen positif dari dalam negeri seperti deflasi yang terjadi dibulan maret sebesar 0,02 persen.

Dengan dirilisnya deflasi bulan Maret dapat memberikan sentimen positif terhadap rupiah yang memberikan peluang untuk penguatannya. Namun penguatan rupiah masih perlu diuji. Masih kuatnya dolar AS dapat membuat potensi penguatan rupiah tertahan kenaikkannya. Laju rupiah masih berada dalam rentang yang terbatas sebelum ada momen yang pas untuk menguat.

Pergerakan rupiah terlihat lesu diperdagangkan. Meski terlihat lesu, rupiah masih bergerak stabil diperdagangkan terhadap dolar AS walaupun sebagian besar kurs Asia cenderung melemah.

Saat ini, katanya, dolar AS masih menguat menyusul adanya perbaikan data ekonomi AS seperti naiknya indeks manajer pembelian manufaktur AS dari perkiraan sebelumnya 57,0 menjadi 57,2.

IHSG masih kokoh bertahan di zona hijau yang terus menembus level tertingginya. IHSG selama satu harian diperdagangkan di zona hijau. IHSG dibuka menguat dibandingkan harga penutupan sebelumnya 5606,78 menjadi 5611,66.

Ia menyebut IHSG bertahan di zona hijau yang menguat 45 poin ditutup menjadi 5651,82 atau menguat 0,803 persen dengan total transaksi mencapai Rp6,9 triliun Tercatat asing melakukan aksi beli bersih atau net foreign buy mencapai Rp616 miliar. (wie)