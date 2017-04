Nilai Ekspor Sumut Naik 26,59 Persen

Medan ( Berita ) : Nilai ekspor Sumatera Utara pada Januari-Februari 2017 naik 26,59 persen atau menjadi 1,471 miliar dolar AS didorong kenaikan devisa dari hampir semua golongan barang.

“Devisa terbesar awal tahun 2017 masih tetap dari golongan lemak dan minyak hewan/nabati yang mencapai 607,244 juta dolar AS,”ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Syech Suhaimi di Medan, Selasa [4/4].

Nilai ekspor lemak dan minyak hewan/nabati itu sendiri pada awal tahun 2017 naik 34,09 persen dari periode sama tahun lalu yang masih 452,877 juta dolar AS. Penerimaan dari ekspor karet dan barang dari karet juga naik 68,94 persen menjadi 245,598 juta dolar AS. “Nilai ekspor yang naik di awal 2017 itu menggembirakan karena menunjukkan terjadi perbaikan perekonomian dunia,”kata Syech Suhaimi.

Semakin menggembirakan, karena neraca perdagangan Sumut juga masih surplus karena impor masih sebesar 608,684 juta dolar AS. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Parlidnungan Purba, mengakui bahwa permintaan ekspor semakin banyak dari 2016 .

Selain permintaan, harga jual/ekspor juga semakin membaik khususnya golongan barang karet, meski harganya juga tetap berfluktuasi. “Akibat permintaan banyak dan harga memnaik, pengusaha semakin bergairah menjalankan bisnisnya,” katanya.

Pengusaha juga semakin gembira karena harga gas untuk industri sudah turun menjadi 9,95 dolarAS per mmbtu dari sebelumnya 13,38 dolar AS per mmbtu. Meski harga gas untuk industri belum seperti yang diharapkan di sekitar 7 dolar AS, tetapi penurunan harga itu akan mempengaruhi biaya produksi. (ant )