Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumut Surplus 38,13 Persen

MEDAN (Berita): Pada Pebruari 2017, neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara mengalami surplus sebesar 500,56 juta dolar AS, naik 38,13 persen dibanding bulan sebelumnya 362,38 juta dolar AS.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Syech Suhaimi kepada wartawan Selasa (4/4) mengatakan jika dibanding dengan bulan sama tahun lalu maka mengalami kenaikan 64,12 persen yaitu dari 304,99 juta dolar AS pada Pebruari 2016 menjadi 500,56 juta dolar AS pada Pebruari 2017.

Suhaimi menyebut, surplus perdagangan itu yakni dengan Amerika Serikat 137,59 juta dolar AS, Jepang 83,58 juta dolar AS, India 74,26 juta dolar AS, Mesir 70,53 juta dolar AS dan Pakistan 61,14 juta dolar AS.

Sedangkan defisit perdagangan luar negeri Sumut terjadi dengan Singapura 77,30 juta dolar AS, Malaysia 40,21 juta dolar AS, Australia 30,40 juta dolar AS, Argentina 14,63 juta dolar AS dan Israel 8,51 juta dolar AS.

Surplus perdagangan pada Pebruari 2017 karena ekspor 763,861 juta dolar AS, sedangkan impor 263,301 juta dolar AS. Pada Januari-Pebruari 2017, ekspor 1,471 miliar dolar AS, impor 608,684 juta dolar AS sehingga surplus mencapai 862,937 juta dolar AS.

Impor

Suhaimi menambahkan untuk nilai impor melalui Sumut pada Pebruari 2017 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar 263,30 juta dolar AS atau turun 23,77 persen dibandingkan bulan Januari 2017 yang mencapai 345,38 juta dolar AS.Bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor bulan Pebruari 2017 mengalami penurunan 9,78 persen.

Dari total impor Sumutpada Pebruari 2017 sebesar 263,30 juta dolar AS, impor bahan baku penolong memberikan peran terbesar yaitu 58,89 persen dengan nilai 155,05 juta dolar AS diikuti impor barang konsumsi sebesar 23,63 persen (62,22 juta dolar AS) dan impor barang modal sebesar 17,48 persen (46,03 juta dolar AS).

Suhaimi menjelaskan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai impor dari golongan barang modal pada periode Januari-Pebruari 2017 naik 36,23 juta dolar AS (34,44 persen) diikuti nilai impor bahan baku penolong naik 21,85 juta dolar AS (7,14 persen ), sedangkan nilai impor barang konsumsi turun sebesar 15,76 juta dolar AS (-10,17 persen).

“Produk yang mengalami peningkatan nilai impor terbesar bulan Pebruari 2017 yaitu golongan gandum ganduman (HS 10) sebesar 6,91 juta dolar AS (96,98 persen), sedangkan golongan barang yang mengalami penurunan nilai impor terbesar adalah mesin-mesin/pesawat mekanik (HS 84) sebesar 45,29 juta dolar AS (-60,15 persen).

Nilai impor bulan Februari 2017 dari Tiongkok merupakan yang terbesar yaitu sebesar 63,68 juta dolar AS dengan perannya mencapai 24,19 persen dari total impor Sumatera Utara, diikuti Singapura sebesar 47,08 juta dolar AS (17,88 persen) dan Malaysia sebesar 29,24 juta dolar AS (11,11 persen).

Suhaimi menyebut nilai impor bulan Pebruari 2017 dibanding Januari 2017, golongan barang modal turun 51,77 persen, golongan bahan baku penolong turun 10,30 persen, dan golongan barang konsumsi turun 19,29 persen. (wie)