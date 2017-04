Januari-Pebruari 2017 Sumut Raih Devisa Ekspor 1,471 Miliar Dolar AS

MEDAN (Berita): Pada Januari-Pebruari 2017, Sumatera Utara meraih devisa dari ekspor sebesar 1,471 miliar dolar AS, meningkat 26,59 persen dibanding posisi sama tahun 2016 sebesar 1,162 miliar dolar AS. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Syech Suhaimi mengatakan hal itu kepada Berita Selasa (4/4).

Ia menjelaskan nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada bulan Pebruari 2017 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Januari 2017 yaitu dari 707,76 juta dolar AS menjadi 763,86 juta dolar AS atau naik sebesar 7,93 persen.

Bila dibandingkan dengan bulan Pebruari 2016, ekspor Sumut mengalami kenaikan sebesar 27,98 persen. Sedangkan fluktuasi ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumut untuk bulan Pebruari 2016 hingga Pebruari 2017 dan beberapa periode sebelumnya yaitu untuk nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumut pada bulan Pebruari 2017 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Januari 2017, yaitu dari 707,76 juta dolar AS menjadi 763,86 juta dolar AS atau naik sebesar 7,93 persen. Sedangkan bila dibandingkan dengan bulan Februari 2016, ekspor Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 27,98 persen.

“Peningkatan nilai ekspor terbesar pada bulan Februari 2017 berasal dari golongan lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) sebesar 50,65 juta dolar AS (18,20 persen), sedangkan penurunan nilai ekspor terbesar terjadi pada golongan bahan kimia organik (HS 29) sebesar 6,41 juta dolar AS (-14,34 persen).

Terbesar Ke Tiongkok

Sementara ekspor ke Tiongkok pada Pebruari 2017 mencapai angka terbesar yaitu 119,18 juta dolar AS diikuti Amerika Serikat sebesar 76,19 juta dolar AS dan India sebesar 47,59 juta dolar AS dengan kontribusi ketiganya mencapai 31,81 persen. Menurut kelompok negara tujuan ekspor pada Pebruari 2017, kawasan Asia (di luar ASEAN) merupakan yang terbesar dengan nilai 277,78 juta dolar AS (36,37 persen).

