Generasi Muda Sumut Dimotivasi Jadi Entrepreneurship Andal

Bima Prameswara Said

MEDAN ( Berita ) : Head of Asia Pacific Middle East and North Africa goal.com, Bima Prameswara Said berbagi pengalaman sekaligus memberikan motivasi kepada generasi muda Sumatera Utara bagaimana menjadi entrepreneurship handal.

Motivasi itu diberikan Bima Said saat menjadi narasumber Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital di Medan. Acara berlangsung di Aula Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara (USU), Sabtu (25/3). Ratusan generasi muda Sumut antusias mengikuti acara tersebut.

Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital merupakan gerakan yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama KIBAR bertujuan mencetak 1.000 perusahaan berbasis digital yang berkualitas pada 2020. Acara ini didukung sejumlah pihak termasuk Bank Bukopin

Berbicara pada Panel 3 bertajuk: “Collaboration Matters”, Bima Said menilai, keberadaan generasi muda perlu dikembangkan dengan menanamkan karakter wirausaha karena potensinya sangat besar bagi Indonesia.

Menurut dia, untuk meraih kesuksesan, generasi muda harus rela menjalani proses yang diperkirakan memakan waktu. Namun generasi muda harus bersabar dan memiliki optimisme karena keberhasilan tersebut tidak tergantung waktu dan usia.

“Jangan pernah mengatakan anak muda tidak mampu,” katanya. Di samping itu, ia menyarankan generasi muda harus mampu melihat peluang yang ada. Berkaitan dengan tema kegiatan itu, Bima Said mengatakan, salah satu cara agar usaha berkembang adalah dengan mengadakan kolaborasi bisnis. Tujuannya tentu saling memberikan manfaat dan bersama-sama membesarkan bisnis.

Kolaborasi, sebutnya, memperluas jangkauan bisnis. Selama menjalani kolaborasi bisnis, dapat membuat program saling menyebarkan informasi antara partner bisnis. Kolaborasi juga meningkatkan angka keuntungan bisnis. Dampak positif tersebut adalah pengaruh dari bertambahkan jumlah relasi bisnis, ranah promosi yang lebih luas, hingga tingkat kepercayaan masyarakat yang meningkat.

Dia mengakui, memang tidak mudah untuk menjaga dinamisasi bisnis yang sedang dikerjakan. Namun karena kebutuhan akan keberlanjutan gerak usaha, dibutuhkan strategi kolaborasi antara bisnis dan investasi yang fokus pada penciptaan dan sinergi arus kas positif.

Pada kesempatan itu, Bima Said juga berbagi pengalaman hingga menjadi salah seorang pimpinan goal.com. “Jangan takut untuk mencoba, jangan takut gagal. Ini mindset harus ditanamkan pada anak muda Indonesia, khususnya Medan” tegasnya. Generasi muda harus terus melahirkan ide-ide kreatif yang berujung kepada muculnya inovasi.

Melalui Gerakan 1000 Startup Digital, Bima Said mengajak anak-anak muda Sumut untuk percaya diri. Dari pengalamannya bekerja di beberapa negara. Anak muda Indonesia tidak kalah kemampuannya. Nama Bima Said juga dikenal di cabang olahraga paling dibicarakan di Indonesia, sepakbola. Ia berada di balik kedatangan Irfan Bachdim dan Sergio Van Dijk ke Indonesia.

Di goal.com, Bima Said meraih kesuksesan yang tidak didapat dengan mudah. Melalui sentuhan tangan dinginnya, ia membawa goal.com menjadi situs berita olahraga nomor satu di Indonesia bahkan dunia. Prestasi tersebut membuat Bima diberi kepercayaan untuk naik selevel dari Managing Editor goal.com menjadi Deputy Managing.

Di depan peserta Ignition 1000 Startup Digital, Bima Said mengatakan, selama perjalanannya pergi ke berbagai negara ia melihat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia terutama anak mudanya tidak kalah.

“Anak muda Indonesia hanya perlu mengubah mindset, optimis dan berani mengambil risiko,” ujarnya. Bima Said mengajak anak-anak muda Indonesia berani melangkah melalui Gerakan 1.000 Startup Digital

Di panel 3 ini, Bima Said tidak sendiri, ia bersama narasumber lain yakni, Edy Tan (Head of Regional Gojek Medan) dan Peter Shearer (Co-founder AR&Co). Sebelumnya ada Panel 1 dan 2. Panel 1, Flourishing The Next Generation of Global Startup Founder Leonika Sari (CEO Reblood), Andreas Senjaya (CEO iGrow) Tyovan Ar (CEO bahaso.com) dan Panel 2, Innovating With Creativity, Vidi Aldiano (Singer & Entrepreneur), Kristupa Saragih (Founder fotografer.net) Deddy.

Sebelum digelar di Medan, Gerakan Startup Digital ini digelar di Pontianak. Gerakan ini akan memulai tahapan pertama, yaitu Ignition, sesi seminar yang bertujuan untuk menanamkan pola pikir entrepreneurship, bagi mereka yang mau memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi banyak orang. Bagaimana berkolaborasi, melihat masalah sebagai peluang, serta membangun ide menjadi bisnis.(WSP/m49/J)