Kebutuhan Pupuk Subsidi 385.434 Ton

MEDAN (Berita): Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2017 di Sumatera Utara sebanyak 385.434 ton. Alokasi kebutuhan pupuk yang menurut subsektor dan jenis pupuk ini berdasarkan SK Kepala Dinas No 521.4/247.12/Plas/XII 2016 tentang alokasi Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Propsu TA 2017 tanggal 30 Desember 2016. Hal itu diungkapkan Kasi Pupuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Heru kepada wartawan Kamis (16/3).

Dikatakan, kebutuhan pupuk 385.229 ton dengan rincian 151.100 ton jenis urea,45.160 ton SP 36, ZA 49.319 ton, NPK 110.500 ton jenis dan pupuk organik 29.350 ton. “Jadi kebutuhan pupuk bersubsidi ini untuk 4 sub sektor yakni tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya,” ujarnya.

Dari semua jenis pupuk ini, katanya,terbanyak jenis urea untuk kebutuhan sektor tanaman pangan sebanyak 151.100 ton serta NPK sebanyak 110.500 ton. Berdasarkan data, dari 32 kabupaten di Sumut tertinggi serapan semua jenis pupuk yakni Kabupaten Simalungun 18.920 ton, Karo 15.667 ton , Deli Serdang 17.657 ton, Dairi 11.500 ton dan Serdang Bedagai 12.776 ton.

Alokasi kebutuhan pupuk Tahun Anggaran (TA) 2017 ini menurun dibanding alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2016 di Sumut sebanyak 457.270 ton.

Realisasi khusus pupuk urea dalam 2 bulan yakni Januari hingga Pebruari 2017 sebanyak 19.484 ton atau 12,90 persen dari alokasi setahun 151.100 ton. SP36, realisasinya 15,66 persen dari alokasi setahun 45.165 ton,pupuk ZA 11,54 persen dari alokasi setahun atau 2017 sebesar 49.319 ton.

Realisasi pupuk NPK 11,68 persen dari alokasi setahun 110.500 ton. Untuk pupuk organik disebutnya subsidinya memang minim alokasinya 29.350 ton, namun petani dapat membelinya sendiri, begitu juta untuk jenis pupuk lainnya.

Realisasi Pupuk 2016

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian TA 2016 yakni Januari hingga Desember 2016, Heru merinci, sektor urea 98,19 persen SP 36 yakni 97,73 persen ZA 97,46 persen , NPK 98,16 persen dan organik 99,04 persen. Ia menambahkan HET pupuk bersubsidi urea yakni Rp1.800 per kg, SP36 Rp2.000 per kg, NPK Rp2.300 dan organik Rp500 per kg.(wie)