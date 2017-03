KPPU Selidiki Mahalnya Harga Daging Sapi Di Sumut

Ketua KPPU KPD Medan Abdul Hakim Pasaribu (tengah) bersama David Yasin dari PT Juang Jaya Abdi Alam (JJAA) memberikan keterangan kepada wartawan Selasa, (14/3) di kantor KPPU KPD Medan Jalan Gatot Subroto Medan. (Berita Sore/Hj Laswie Wakid )

MEDAN (Berita): Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan terus melakukan penyelidikan terhadap mahalnya harga daging sapi di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan yang posisi Selasa (14/3) masih bertahan mahal di level Rp110.000 per kg, bahkan masih ada yang menjual di atas Rp110.000 per kg.

Ketua KPPU KPD Medan Abdul Hakim Pasaribu mendatangkan salah satu feedloater atau perusahaan importir sapi di Sumut yakni PT Juang Jaya Abdi Alam (JJAA) diwakili marketingnya David Yasin. Keduanya berdiskusi kepada wartawan Selasa, (14/3) di kantor KPPU KPD Medan Jalan Gatot Subroto Medan.

Hakim mengatakan masih mahalnya harga daging tersebut ternyata bukan karena adanya kartel atau permainan harga, melainkan murni harga beli sapi hidup impor dari Australia memang mahal. Ditambah lagi biaya pakan sapi tersebut dalam proses penggemukan di sini.

Hakim menyebut jadi kenapa harga daging sapi masih mahal. Ini bukan karena perilaku yang dicurigai selama ini. Tapi memang ada beberapa faktor seperti pembelian mahal, sedangkan sapi lokal belum terpenuhi. “Jangan sampai ada permainan harga daging sapi di Sumut seperti Jabodetabek,” harap Hakim.

David Yasin, marketing PT Juang Jaya Abdi Alam (JJAA) mengatakan mahalnya harga daging sapi dalam beberapa tahun ini hingga sekarang karena kebijakan pemerintah yang tidak pas. Jadi bukan karena kartel, melainkan harga beli mahal dan adanya biaya pemeliharaan.

Solusinya menurut dia, bagaimana pemerintah mengedukasi masyarakat bahwa kebutuhan protein tidak hanya daging sapi, tapi juga daging ayam. David menjelaskan tahun 2012 harga daging sapi masih Rp85.000 per kg lalu meroket ke angka di atas Rp100.000 per kg, bahkan dua tahun terakhir mencapai Rp120.000-Rp130.000 per kg.

Naiknya harga daging sapi tersebut, menurut David karena saat itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan impor daging sapi dengan berat 350 kg per ekor dan pembatasan kuota impor hanya 50.000 ekor karena pemerintah merasa sudah swasembada daging.

Ternyata produksi daging sapi lokal belum swasembada.”Waktu Australia menghentikan ekspor, pemotongan sapi lokal sampai 80 persen, sedangkan sekarang hanya 35 persen ternak yang dipotong,” kata David.

Akhirnya pemerintah membebaskan impor kembali, namun berat sapi tidak berubah, tetap harus 350 kg per ekor. Namun waktu ada kuota, Australia menjual ke negara lain dengan harga lebih tinggi. Jadi sekarang impor lagi dari Australia, harga belinya sudah terlanjur tinggi dan otomatis harga jual daging dari sapi hidup itu juga tinggi ke konsumen.

Menurut David, sapi hidup 350 kg yang diimpor itu memerlukan biaya lagi untuk menggemukkannya seperti pakan yang bermutu supaya menghasilkan daging berkualitas. Seharusnya kebijakan pemerintah harus berubah dengan membolehkan impor sapi hidup idealnya 450 kg per ekor. “Kalau berat sapi diubah, kebijakannya mungkin bisa gak mahal,” kata David.

Dengan kondisi saat ini, David memperkirakan harga daging sapi sampai tahun 2018 tetap di atas Rp110.000 per kg. Sebab adanya impor daging beku dengan harga Rp43.000 per kg ternyata kurang diminati masyarakat karena rasanya kurang enak.

Ada penyusutan untuk daging beku yakni beli 1 kg, setelah kena es jadi 8,90 ons, hilang 1,10 ons. “Kenyataannya masyarakat mau daging yang fresh baru potong, bukan daging beku walaupun harganya murah,” tegas David.

Solusinya menurut David, Minta revisi bahwa berat sapi impor tak dibatasi lagi 350 kg. Solusi lainnya, lebih baik impor sapi hidup yang lalu dipotong sendiri. Tapi fasilitas harus disediakan pemerintah, RPH dilibatkan. Modalnya tak mahal hanya Rp3 miliar cukup. Hanya perlu goodwill dari pemerintah saja. Ia menjelaskan produksi daging sapi 670.000 ton, kebutuhan 230.000 ton, berarti ada surplus produksi 440.000 ton.

Penyebaran populasi sapi tahun 2016 di Indonesia 15,49 juta ekor diantaranya hampir 16 juta ekor atau 56,21 persen di luar Jawa. Produsen sapi di Indonesia (Jatim, Jateng, Sulaswei, NTT dan Lampng) Sumatera Utara,Bali, aceh, Jabar dengan kontribusi 5,85 persen. (wie)