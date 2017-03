IHSG Menguat 6,57 Poin

Jakarta ( Berita ) : Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa, dibuka menguat tipis 6,57 poin di tengah sentimen positif mengenai ekonomi domestik yang beredar.

IHSG BEI dibuka naik 6,57 poin atau 0,12 persen menjadi 5.415,95 poin. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak menguat 1,65 poin (0,18 persen) menjadi 897,94 poin.

“Kabar positif dari makro ekonomi Indonesia tampaknya masih memicu pelaku pasar saham melakukan aksi beli sehingga membuat IHSG bertahan di area positif,” kata analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada di Jakarta, Selasa [14/3] .

Reza Priyambada mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menjaga optimisme pelaku pasar yakni pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution bahwa pertumbuhan kuartal pertama 2017 dapat mencapai lima persen, lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Selain itu, lanjut dia, pernyataan Goldman Sachs yang menilai Indonesia berpotensi meraih kenaikan peringkat dari Standard & Poor’s (S&P) menjadi “investment grade” dapat meningkatkan dana investor asing masuk ke Indonesia.

Sentimen positif lainnya, kata dia, potensi bertambahnya dana repatriasi amnesti pajak, hingga pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para pejabat Toyota Motor Corp untuk membahas komitmen pengembangan industri yang dapat memberikan nilai tambah pada ekonomi Indonesia turut menjadi sentimen positif bagi pasar modal.

Sementara itu,Vice President Research and Analysis Valbury Asia Securities Nico Omer Jonckheere menambahkan bahwa Bank Sentral AS atau The Fed hampir pasti menaikkan suku bunga acuan dalam pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada 14-15 Maret.

“Pejabat The Fed memperkirakan bahwa ekonomi sudah tumbuh dengan berkelanjutan dalam batas wajar, situasi itu dapat dapat memicu IHSG bergerak bervariasi,” kata Nico Omer.

Bursa regional, di antaranya indeks Hang Seng menguat 36,44 poin (0,15 persen) ke level 23.866,11, indeks Nikkei turun 16,22 poin (0,08 persen) ke level 19.617,53, dan Straits Times menguat 1,23 poin (0,04 persen) posisi 3.149,38. (ant )