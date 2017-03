100 Marinir AS Tiba Di Suriah

Damaskus, Suriah ( Berita ) : Lebih dari 100 prajurit Marinir AS pada Senin (13/3) tiba di Provinsi Hasakah dalam persiapan bagi serangan terhadap kelompok IS di Provinsi Ar-Raqqa, Suriah Utara, demikian laporan stasiun TV pan-Arab Al-Mayadeen.

Mariniri AS tersebut adalah bagian pertama dari 400 personel, yang dijadwalkan tiba di Suriah untuk membantu kelompok pimpinan Suku Kurdi dalam tahap selanjutnya serangan ke Ibu Kota de Faktor IS, Ar-Raqqa, kata laporan itu.

Pasukan AS tiba di Bandar Udara Rmailan, yang dikuasai Suku Kurdi di Provinsi Hasakah, kubu utama petempur dan rakyat Kurdi. Selain pasukan AS tersebut, 100 prajurit Polandia juga tiba di Bandar Udara Rmailan dua pekan lalu, anggota koalisi anti-teror pimpinan AS, kata laporan itu.

Selama enam tahun perang di Suriah, Amerika Serikar mendukung beberapa kelompok gerilyawan, dan mencap mereka “moderat”.

Namun, kelompok tersebut gagal menghidupkan harapan AS, sebagian karena hubungan langsung dan tak langsung mereka dengan kelompok gerilyawan fanatik, dan kegagalan mereka dalam perang melawan IS. Tapi, ketika Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) muncul sebagai faksi yang dapat diandalkan, AS memilih untuk mendukung mereka serta petempur gerilyawan sekutunya yang muncul belakangan, seperti SDF –yang terdiri atas Suku Kurdi, Arab san Assyria.

Penggelaran prajurit AS adalah bagian dari rencana baru yang diajukan oleh Pentagon belum lama ini atas perintah Presiden Donald Trump, yang berjanji akan memperluas perang melawan gerilyawan fanatik di Suriah, Irak dan di tempat lain, selama kampanye presidennya, kata Xinhua di Jakarta, Selasa [14/3] siang.

Jumat lalu (10/3), SDF menyatakan mereka memiliki cukup pasukan untuk merebut kembali Ar-Raqqa dari IS –yang didukung oleh koalisi pimpinan AS. Tahun lalu, SDF –kelompok yang didukung YPG– mengumumkan serangan besar terhadap pos IS di dekat Ar-Raqqa.

Tahpa awal pertempuran ialah untuk merebut kembali daerah di pinggir utara Ar-Raqqa guna memisahkan kota tersebut dari pinggirannya. Pertempuran berkecamuk selama berbulan-bulan sampai baru-baru ini, ketika SDF, yang didukung oleh serangan udara koalisi pimpinan AS akhirnya mampu memutus jalan antara Ar-Raqqa dan pos IS di Provinsi Deir Az-Zour di Suriah Timur pada 6 Maret. Dengan gerak maju SDF itu, sebagian besar jalur IS ke luar Ar-Raqqa melalui Sungai Eufrat, kata kelompok pemantau Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia.(ant/Xinhua/Oana )