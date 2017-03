Binus Dukung Anies-Sandi

Jakarta ( Berita ) : Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendapat dukungan dari Barisan Islam Nusantara (Binus) DKI Jakarta di Jakarta Utara, Sabtu [11/3].

“Ini dorongan yang sangat konkret, karena sebelumnya mereka pasangan Agus-Sylvy pada putaran pertama, sekarang mendukung pasangan Anies- Sandi,” kata Sandiaga. Apalagi, kata dia, kawasan Jakarta Utara pada pilkada DKI Jakarta ini merupakan kawasan yang sangat krusial.

“Kami ingin menyakinkan warga bahwa pasangan Anies-Sandi itu untuk mempersatukan warga. Kita ingin kompetisi sehat tidak memecah-belah apalagi terkotak-kotak,” kata Sandiaga.

Selain itu, saat bertemu anggota Binus, Sandiaga juga menyosialisasikan program unggulannya seperti program “One Kecamatan One Center Enterpreneurship” (OK OCE), Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus.

“Kita juga memperkenalkan ikrar, yakni ikrar OK untuk antisipasi, terutama pihak-pihak tertentu yang mengiming-imingi hadiah dan hoax terhadap program KJP Plus dan KJS Plus yang diisukan akan dihapus oleh Anies-Sandi,” kata Sandiaga. (ant )