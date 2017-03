Lazada Rangkul 15.000 Lebih UKM

Sebastian Sieber, Chief Marketing Officer Lazada Indonesia Sebastian Sieber (kanan) dan Stephanie Salim, Head of Campaign & Merchandising Lazada Indonesia di Medan Kamis (9/3). (Berita Sore/Hj Laswie Wakid )

MEDAN (Berita): Sejak bisnis perdagangan online Lazada berdiri tahun 2012 hingga sekarang, ternyata sudah mampu merangkul 15.000 usaha kecil menengah (UKM) untuk diajak bekerjasama memperdagangkan produknya.

Hal itu diungkapkan Sebastian Sieber, Chief Marketing Officer Lazada Indonesia kepada wartawan di Medan Kamis (9/3). Kini Lazada berusia 5 tahun dan menargetkan banyak merangkul UKM di tanah air, termasuk di Sumatera Utara. “Untuk saat ini paling laris yang dibeli via online adalah popok bayi atau pampers,” katanya.

Saat itu dia didampingi Stephanie Salim, Head of Campaign & Merchandising Lazada Indonesia, Vendor Relation Lazada Indonesia Faizal Azlin dan Astrid Puspitasari. “Lazada mengedepankan teknologi dan inovasi. Maunya semua UKM jual produk via Lazada,” kata Sebastian Sieber.

Ia menjelaskan dari 15.000 UKM, ada 18 kategori yang ditawarkan mulai alat masak sampai asesoris hewan ternak seperti peralatan makannya, mandi dan sebagainya. Intinya, perusahaan online ini mengajak UKM membangun infrastruktur untuk berjualan di lazada lebih mudah. “Konsumen Medan cukup baik, terbukti Pertumbuhannya di daerah ini mencapai empat kali lipat,” katanya, seraya menyebut konsumen terbesar usia 25-35 tahun.

Ia menjelaskan Lazada sebagai marketplace online terdepan di Asia Tenggara merayakan uiang tahun kelima dengan beragam campaign dan inisiatif terbaru, untuk memperkenaikan dan mendorong pengaiaman berbelanja yang Iebih balk melalui desktop dan aplikasi mobile Lazada.

Mamasuki tahun kelima, katanya, sebagai pemimpin pasar e-commerce terdepan dan terkemuka di kawasan Asia Tenggara. Lazada terus memperkuat komitmen untuk senantiasa menepati janji kepada para Konsumen dan meningkatkan pengalaman berbelanja serta kenyamanan bertransaksi.

Untuk merayakan pencapaian tersebut, mulai tanggal 21 hingga 23 Marat 2017, Lazada menghadirkan serangkaian kegiatan menarik, seperti: flashsales, penawaran terbaik, diskon besar-besaran, hadiah menarik bagi para pecinta belanja online, dan masih banyak lagi.

Bagi konsumen di Medan, Lazada menghadirkan “Medan Store”; sebuah microsite khusus di situs utama Lazada yang menampilkan berbagai macam ‘produk dan merek asai Medan yang teiah diseleksi dengan baik.

Dengan hadirnya microsite ini, masyarakat Medan semakin diuntungkan dengan ongkos kirim yang terjangkau. durasi pengiriman cepat, dan sebagai kontribusi mendukung UKM setempat.

Sebastian menyebut sebagai marketplace online terdepan di Indonesia, Lazada berkomitmen untuk menghadirkan platform dengan berbasis teknologi cerdas dimana penjuai dan pembeli dapat saling berinteraksi untuk bertransaksi.

“Kami sangat senang meiihat antusiasme para konsumen di Indonesia, khususnya warga Medan yang menyambut baik kehadiran dan jasa yang kami tawarkan. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan transaksi yang tinggi di kota ini,” ungkap Sebastian Sieber.

Meningkatkan pengalaman berbelanja terbaik bagi para konsumen (customer-centric experience) di Medan, Lazada menggandeng GO-JEK untuk jasa pengiriman. Kemitraan ini memungkinkan proses pengiriman Iebih mudah, oepat, aman dan lancar, mendukung komitmen Lazada untuk memberikan pengaiaman berbelanja pelanggan yang menyenangkan.

“Lazada Indonesia selalu mengedepankan para pelanggannya. Bagi kami, mempelajari perilaku konsumen, selalu update dengan tren ritel, meningkatkan pengaiaman berbeianja pelanggan secara menyeluruh, dan memperbaiki layanan pelanggan, menjadi bagian penting daiam pertumbuhan Lazada,” tambah Sebastian.

Stephanie Salim, Head of Campaign & Merchandising, Lazada Indonesia menambahkan sebagai destinasi berbelanja online yang terdepan, Lazada berkomitmen untuk selalu menghadirkan pengalaman berbelanja online yang seru dan menarik. “Lazada meghadirkan beragam kejutan menarik dan penawaran seru bagi para peianggan setianya di ulang tahun kelima ini,”ungkap Stephanie Salim.

Pelanggan dipastikan dapat menikmati berbagai hadiah menarik, potongan harga menakjubkan, dan flashsaies seru. Semua kegiatan ini hanya bedangsung selama tiga hari saja. Untuk mengakses Medan Shop, pelanggan dapat kiik ke www.lazada.co.id/medan guna melihat berbagai produk asal Medan dengan penawaran yang sangat menarik. (wie)