Sandiaga: Program OK OCE Siapkan Kredit Perempuan

Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan (ketiga kanan)-Sandiaga Uno (kedua kiri) bersama Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kedua kanan), Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid (kanan), dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (ketiga kiri) memberi salam “Oke Oce” saat menghadiri pembukaan Rakornas PKS 2017 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Senin (6/3). Dalam pidatonya Anies menyampaikan kepada para kader partai pendukungnya agar solid Pilgub putaran kedua dan meminta kesiapan relawan memantau hasil putaran kedua di TPS. (ant/Indrianto Eko Suwarso )

Jakarta ( Berita ) : Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno mengatakan program One Kecamatan One Center Enterpreneurship (OK OCE) akan menyiapkan kredit kewirausahaan untuk perempuan.

“Saat ini perempuan dapat melakukan dua aktivitas, yaitu selain sebagai ibu rumah tangga dapat juga menjalankan usahanya di rumah didorong dengan garasi inovasi,” kata Sandiaga pada acara OK OCE Emang OK di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Senin [6/3] .

Kebanyakan kegiatan perempuan itu sangat dekat dengan dunia usaha, maka akan disiapkan pendampingan dan kredit usaha untuk perempuan, katanya. Program OK OCE tidak hanya diminati oleh warga Jakarta saja. Bahkan, warga Depok juga begitu antusias dengan program tersebut,” kata Sandiaga.

Dia menjelaskan program tersebut pertama kali di luncurkan sebagai suatu inovasi sebuah usaha bisa dijalankan melalui garasi rumah. “Bulan Januari 2017 sampai saat ini saya mendapatkan data, sudah ada 5.000 lebih pengusaha yang meningkat setelah ikut OK OCE,” katanya.

Salah satu pengusaha yang sukses mengikuti program OK OCE, yaitu Winda warga Duren Sawit, Jakarta Timur, yang kini sudah memiliki 60 mitra dan membuka konsultasi bagi warga Jakarta yang ingin membuka usaha laundry kiloan.

“Sebelum ikut OK OCE, usahanya tidak sebesar sekarang, dia sudah punya deterjen ramah lingkungan karena dia sarjana teknik Kimia. Income-nya dia sekarang sudah Rp20 juta lebih per bulan,” kata Sandiaga. ( ant )