Pemegang Uang Elektronik Di Sumut Meningkat

MEDAN (Berita): Jumlah pemegang uang elektronik (U-Nik) meningkat, pada periode laporan tercatat meningkat 2,2 persen (qtq) menjadi 35.400 dari sebelumnya 34.400 pemegang.

“Jumlah tersebut bahkan mengungguli provinsi lainnya di Sumatera,” kata Arief Budi Santoso, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Arief Budi Santoso kepada wartawan di kantornya Senin (6/3).

Begitupun, katanya, sejalan dengan aktivitas konsumsi yang meningkat di akhir tahun, nominal yang tersimpan dalam U-Nik juga tercatat menurun signifikan (-96 persen) dari semula Rp2,2 miliar menjadi Rp76,4 juta.

Arief menyebut program elektronifikasi telah berhasil diimplementasikan di 134 instansi dari 217 instansi (62 persen) dengan jumlah pegawai yang beralih ke instrumen non tunai sebanyak 11.600 orang dari 20.700 orang pegawai (56 persen),hingga Oktober 2016.

Capaian ini menjadi sinyal positif dalam menciptakan efisiensi perekonomian di masyarakat. Untuk meningkatkan implementasi program di tingkat Provinsi maupun Kota Medan, Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dan melakukan edukasi secara rutin kepada Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

Sejalan dengan hal tersebut, kata dia, kondisi literasi keuangan Sumut menunjukkan peningkatan. Kondisi ini tercermin dari jumlah pemegang uang elektronik (e-money) – instrumen non tunai lainnya – di provinsi ini yang terus meningkat.

Dalam rangka perluasan implementasi program elektronifikasi di daerah terkait Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut juga telah menggagas sejumlah program antara lain lomba video pendek bertema GNNT yang diikuti oleh 3 Universitas Negeri di Sumut, kegiatan Smart Money Wave, diikuti 1800 mahasiswa, yang bertujuan untuk mendorong implementasi Kawasan Less Cash Society (LCS) di lingkungan kampus USU, fasilitasi Training of Trainer GNNT kepada Guru se-kota Medan.

Arief menambahkan untuk perluasan akses keuangan melalui agen Layanan Keuangan Digital menunjukan peningkatan, namun agen terkonsentrasi di pusat kota. Hingga Desember 2016, jumlah agen LKD di Sumatera Utara tercatat terus meningkat, sebanyak 6.921 agen atau tumbuh 12,2 persen (qtq).

“Secara spasial, diketahui jumlah agen masih terkonsentrasi di Kota Medan, sebanyak 1.670 orang. Sementara daerah yang berada jauh dari ibukota, seperti Padang Lawas Utara justru hanya memiliki 1 orang agen.

Menurutnya, jumlah agen LKD masih sangat tergantung jumlah bank di wilayah tersebut. Banyaknya agen LKD di kota Medan disinyalir karena target keberadaan agen masih sangat tergantung jumlah bank di daerah . Imbasnya penambahan agen LKD di kota besar dengan kantor cabang lebih banyak, cenderung lebih cepat dibandingkan kota kecil.

“Untuk mempercepat perluasan agen LKD di daerah, Bank Indonesia bekerjasama dengan Bank penyelenggara LKD secara aktif melakukan edukasi kepada calon agen potensial secara periodik sejak tahun 2016. Di sisi lain, Bank Indonesia juga melakukan harmonisasi program pengembangan klaster dan pembinaan UMKM,”tutupnya.(wie)