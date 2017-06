632.755 Keluarga Di Sumut Dapat Rastra

Medan ( Berita ) : Bulog Sumatera Utara bersiap menyalurkan beras untuk warga sejahtera atau rastra 2017 kepada 632.755 keluarga setelah adanya pagu dari pemerintah pusat. “KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Sumut ditetapkan sebanyak 632.755 dengan jumlah beras 113. 895.900 kilogram,” ujar Kepala Bulog Sumut Imran Rasydy Abdullah di Medan, Minggu [5/3].

Jumlah itu sebagian dari untuk nasional yang disiapkan pemerintah sebanyak 14.212.742 KPM dengan total beras 2.558.293.542 kilogram (kg). Agar penyaluran rastra bisa segera dilakukan, Bulog akan meminta Gubernur Sumut mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) untuk alokasi rastra per kabupaten/kota yang juga sudah ditetapkan pemerintah pusat Imran menyebutkan, jatah beras untuk per KPM juga masih tetap 15 kg dan alokasi selama 12 bulan. “Harga juga masih Rp1.600 per kg,” ujarnya.

Dia.mengakui, karena di Medan berjalan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka warga kota itu tidak lagi mendapat rasta. Medan menjadi salah satu percontohan BPNT dari 51 kota/kabupaten secara nasional yang tahun ini dijalankan pemerintah. “Bulog berupaya penyaluran rastra tahun ini juga bisa terealisasi 100 persen seperti di 2016,” katanya. (ant )