Cino Siap Kembali Naik Ring

JAKARTA ( Berita ) : Petinju andalan Indonesia Daud ‘Cino’ Jordan menyatakan sudah siap untuk kembali naik ring. Petinju asal Kalimantan yang saat ini menjuarai kelas ringan (61,2 kg) WBA International itu akan tampil di OCBC Arena Singapura pada 25 Maret.

Daud akan ditantang petinju asal Thailand, Campee Phayom, dalam pertarungan tidak memperebutkan gelar. Meskipun bersifat tidak memperebutkan gelar, Daud merasa tetap harus menunjukkan penampilan terbaik.

“Saya menjanjikan kemenangan KO dalam pertandingan nanti. Meskipun ini bukan pertarungan perebutan gelar, saya tetap menganggapnya serius. Pertarungan nanti akan menjadi pemanasan untuk laga saya berikutnya yang kemungkinan akan digelar di Singapura. Selain itu, saya ingin terus memberikan kesan positif kepada publik tinju di Singapura terhadap penampilan saya di sini,” ujar Daud seperti rilis diterima, Rabu (1/3).

Laga melawan Phayom nanti merupakan kali keempat bagi Daud tampil di Singapura. Dalam tiga penampilan sebelumnya, petinju berusia 30 tahun itu selalu menang. Dua kemenangan KO diraih dari Ekawit Sithsorwor (Thailand/2007) dan Lorenzo Villanueva (Filipina/2012). Sedangkan satu kemenangan angka atas petinju Mongolia, Choi Tseveenpurev, juga pada 2012.

“Kemenangan atas Villanueva adalah yang paling berkesan, karena saat itu selain menang KO saya juga berhasil merebut gelar juara dunia kelas bulu versi IBO. Status sebagai Raja KO di Singapura itulah yang ingin saya pertahankan demi membuat publik terkesan,” imbuh Daud yang saat ini memiliki rekor 36-3-0 (24 KO).

Mengenai Phayom, lawan yang akan dihadapinya nanti, Daud mengaku sudah mempelajari teknik bertinju petinju berusia 19 tahun tersebut. Menurut Daud, gaya bertinju Phayom sedikit berbeda dengan kebanyakan petinju Thailand yang pernah dia hadapi.

“Calon lawan saya nanti tidak seperti kebanyakan petinju Thailand. Dia tidak hanya maju menyerang, namun juga lincah bergerak. Saya harus pandai-pandai mengantisipasi gerakannya jika ingin mencetak kemenangan KO,” beber Daud.

Guna menghadapi laga di Singapura tersebut, Daud berlatih di Sasana Mirah Bali di bawah arahan pelatih Craig Christian. Laga Daud vs Phayom merupakan bagian dari pergelaran tinju The Battle of The Champions: Road to Glory yang dipromotori Cartel International Promotions, bekerjasama Mahkota Promotions sebagai promotor Daud.

Selain Daud vs Phayom, juga akan menampilkan perebutan gelar kelas welter (66,6 kg) WBC Silver antara Charles Manyuchi (Zimbabwe) sebagai juara bertahan dan Quadratillo Abduqaxorov dari Uzbekistan.

“Mahkota Promotions punya kewajiban menjaga performa dan peluang Daud menuju kejuaraan dunia. Sebab itu kami terus berusaha membuka kerjasama promotor di belahan dunia manapun, demi memberi peluang bagi petinju-petinju Indonesia bertanding,” tambah Urgyen Rinchen Sim, penata tanding Mahkota Promotions. (WSP/yuslan/B)