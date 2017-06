Nias Gempa Potensi Tsunami

Para guru menolong murid yang pingsan akibat gempa pada simulasi tanggap darurat bencana gempa di SD Negeri 070978 Jalan Yos Sudarso komplek TNI Angkatan Laut Gunung Sitoli, Nias Senin (27/2). (Berita Sore/Hj Laswie Wakid )

*Konjen Jepang Melihat Anak SD Berhamburan

Gunung Sitoli (Berita) : Lagi gempa melanda Nias berpotensi tsunami, tepatnya di Gunung Sitoli Senin, (27/2) sekira pukul 10.30 WIB. Sirene berbunyi keras di SD Negeri 070978 Jalan Yos Sudarso komplek TNI Angkatan Laut Gunung Sitoli, Nias.

Tanpa dikomandoi lebih 250 murid berhamburan keluar ruangan sambil menutup kepalanya dengan tas dan berkumpul di halaman sekolah. “Berdasarkan laporan gempa dahsyat terjadi di Gunung Sitoli yang berpotensi tsunami,” pengumuman salah seorang guru melalui mikrofon.

Anak-anak keluar dengan tenang meski ada juga yang menjerit-jerit “Uuu uuu uuu…”. Namun sejumlah guru membimbing mereka keluar sekolah secara berbaris. Meski dalam insiden itu ada yang terluka seperti patah tulang, bahkan pingsan karena tergesar-gesa keluar, namun sebagian besar murid seakan tenang menghadapinya. Para guru memberikan obat luka seadanya sebagai pertolongan pertama dengan tenang dan kemudian mengevakuasinya.

Kejadian mengharu biru itu disaksikan langsung Konsul Muda Jepang di Medan Daiki Yokoyama pada simulasi tanggap darurat bencana yang diperagakan 250 lebih siswa SD Negeri 070978 Gunung Sitoli Senin (27/2) di sekolah tersebut.

Hadir penyandang dana kegiatan tim dari JICA Tokyo yakni Masahiro Yoshikawa (Leader Division Director JICA Tokyo Internatonal Center) dan JICA Indonesia, Yoko Takafuji dari Wako University Jepang serta Yayasan Obor Berkat Indonesia (YOBI).

Mereka datang ke sekolah itu melihat simulasi tanggap darurat bencana hasil bantuan dari pemerintah Jepang melalui JICA yang diperankan oleh anak-anak SD tersebut.

Para murid seperti Kriswan kelas 4 A, Yerman kelas 4 C, Lara kelas 4 B dan Four May Zebua kelas 5 kepada Berita tetap mengaku takut kalau ada bencana. Walau simulasi sudah dikerjakan tapi ada ketakutan tersendiri membayangkan kalau benar gempa dan tsunami. “Takut, macam mana kalau benar terjadi,” katanya.

Daiki Yokoyama, Konsul Muda Jepang di Medan kepada wartawan di Gunung Sitoli Senin (27/2). sejak dini anak-anak sudah harus paham apa yang dilakukan seandainya terjadi bencana seperti gempa disusul tsunami.

Menurut dia, ketika terjadi gempa dan tsunami di Aceh, ternyata masyarakat Simeulue selamat dari bencana, hanya sekira 7 orang yang korban tewas. Ternyata mereka selamat karena memang sudah menjadi budaya dari mulut ke mulut kalau ada gempa, liat langsung air laut. Kalau menyusut maka berpotensi tsunami.

Namun menyusut dan tidak menyusutnya air laut, setelah gempa mereka langsung berlari menyelamatkan diri ke gunung-gunung. Akhirnya banyak yang selamat. “Skema pengenalan dini tanggap darurat bencana ini yang kita berikan melalui JICA ke anak-anak SD,” kata Yokoyama.

Ia mengatakan kepedulian Jepang memberikan pengenalan dini tanggap darurat bencana karena kondisi Nias hampir sama dengan Jepang yang selalu dilanda gempa berpotensi tsunami.

Tercatat di Nias, kata Yokoyama, dari Januari-Desemer 2016 terjadi gempa 395 kali atau rata-rata 33 kali tiap bulan gempa lokal. Dirasakan 26 kali di bulan Januari dan 16 kali bulan Pebruari. Frekuensi gempa terbanyak bulan April 2012 sebanyak 70 kali. Tercatat gempa paling tinggi 6,6 SR.

Leader Division Director JICA Tokyo Internatonal Center Masahiro Yoshikawa kepada wartawan mengatakan proyek tanggap darurat ini didanai JICA di 12 SDN di seluruh Nias dengan dana yang digelontorkan total mencapai 100 juta dolar AS selama tiga tahun mulai Agustus 2016 sampai November 2018.

Namun yang difokuskan sebenarnya tarian tradisional Maena dengan lirik bahasa Nias seperti yang diperagakan murid SDN tersebut. Maksudnya kebiasaan sehari-hari menyanyi sambil menari Maena dengan lirik mengajak untuk tidak takut terhadap bencana dan sebagainya.

Selain untuk kegiatan, dananya juga untuk buku tambahan komunitas lokal anggap darurat bencana. Di Nias buku tanggap darurat bencana akan masuk perencanaan anggaran- dimasukkan ke bhn ajar muatan lokal SD. (wie)