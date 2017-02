Media Protes Gedung Putih

*Larang Ikuti Pengarahan Pers

Washington ( Berita ) : Gedung Putih melarang sejumlah organisasi media utama di Amerika Serikat, termasuk beberapa media yang telah secara terbuka mereka kritik, dari pengarahan pers yang tidak untuk konsumsi publik oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Jumat [24/2] .

Menurut perwakilan dari masing-masing organisasi media itu, wartawan dari CNN, The New York Times, Politico, The Los Angeles Times dan BuzzFeed tidak diizinkan masuk ke sesi di kantor Sekretaris Pers Sean Spicer.

Pengarahan pers Spicer yang tidak boleh direkam oleh kamera itu menggantikan pengarahan pers harian yang boleh ditayangkan oleh televisi pada Jumat di Ruang Pengarahan Gedung Putih.

Dia tidak mengatakan mengapa sejumlah organisasi media tertentu dilarang hadir, sebuah keputusan yang memicu protes kuat. Reuters termasuk dalam sesi itu, bersama dengan sekitar 10 organisasi media lainnya, termasuk Bloomberg dan CBS.

Spicer mengatakan timnya memutuskan untuk melakukan pengarahan terbatas di kantornya daripada pengarahan penuh di ruang pengarahan Gedung Putih yang jauh lebih luas.

“Tugas kami adalah untuk memastikan bahwa kami bersifat responsif terhadap orang-orang di media. Kami ingin memastikan bahwa kami menjawab pertanyaan Anda, tapi kami tidak perlu melakukan segala sesuatunya di depan kamera setiap hari,” katanya.

Pengarahan tanpa kamera bukan hal yang asing. Gedung Putih sering mengundang sejumlah organisasi media tertentu untuk mendapat pengarahan, khususnya untuk isu-isu tertentu. Tapi pengarahan dan pengarahan terbatas di Gedung Putih biasanya terbuka untuk semua media dan mereka bebas untuk bertanya apa pun.

Seorang wartawan dari harian Hearst termasuk dalam kelompok yang diperbolehkan mengikuti pengarahan terbatas pada Jumat dan menyiapkan laporan untuk distribusi ke seluruh media. Media yang diperbolehkan mengikuti sesi itu juga berbagi rekaman suara mereka dengan media lain.

Protes Keputusan Spicer menarik reaksi tajam dari beberapa organisasi media yang tidak diijinkan hadir dalam sesi itu.

“Hal seperti ini belum pernah terjadi di Gedung Putih, sepanjang sejarah kami meliputi beberapa pemerintahan dari partai-partai yang berbeda,” kata Dean Baquet, editor eksekutif The New York Times, dalam sebuah pernyataan.

“Kami sangat memprotes pengecualian The New York Times dan organisasi media lainnya. Akses media yang bebas kepada Pemerintahan yang transparan jelas merupakan kepentingan nasional yang sangat penting.” Asosiasi Wartawan Gedung Putih, atau WHCA, juga memprotes keputusan itu.

“Dewan WHCA memprotes keras terhadap bagaimana hari ini Gedung Putih menyelenggarakan pengarahan terbatas,” kata Jeff Mason, presiden asosiasi dan seorang wartawan Reuters.

Presiden Donald Trump telah secara teratur menyerang media, kadang-kadang menyebut langsung organisasi dan wartawan untuk dikritik.

“Media BERITA BOHONG (@nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN yang gagal) bukan musuh saya, itu adalah musuh dari rakyat Amerika,” kicau Trump pekan lalu. Beberapa kritikus mengatakan serangannya pada organisasi media membahayakan kebebasan pers.

Selama kampanye pemilu tahun lalu, tim Trump melarang sejumlah organisasi media, termasuk The Washington Post dan BuzzFeed, untuk meliput kampanyenya untuk periode waktu tertentu guna memprotes pemberitaan mereka.

CNN mengunggah pesan Twitter pada Jumat sore yang mengatakan, “Ini merupakan perkembangan yang tidak dapat diterima oleh Gedung Putih Trump. Rupanya ini adalah cara mereka membalas ketika Anda melaporkan fakta-fakta yang mereka tidak sukai.

Kami akan terus melaporkannya bagaimanapun juga.” Ben Smith, pemimpin redaksi dari BuzzFeed News, mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Meskipun kami sangat keberatan dengan upaya nyata Gedung Putih ini untuk menghukum organisasi media yang liputannya tidak mereka sukai, kami tidak akan membiarkan aksi terbaru ini mengalihkan perhatian kami dari upaya untuk terus melaporkan jalannya pemerintahan ini dengan adil dan agresif.” (ant/rtr )