PSSI Panggil 12 Pemain Blasteran

JAKARTA ( Berita ) : PSSI akan memanggil 12 pemain berdarah Indonesia alias blasteran yang merumput di luar negeri. Mereka akan diberi kesempatan mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-19.

Para pemain muda potensi tersebut saat ini tengah membela sejumlah klub di beberapa negara di Eropa. Mereka adalah Sammuel Christianson, Syahrian Abimanyu, Nicholas Pambudi, Pancar Nur Widiantono, Adam Putra Firdaus (Spanyol).

Lalu, Excel Favour YT, Fidelis Kelby Timothy, Muhammad R Habibie (Italia), Andri Syahputra (Qatar), George Brown, Jack Brown (Inggris), dan Charalamboss Elias David (Yunani). Dua nama terakhir pernah ikut turnamen Piala Menpora U-16 di Jakarta tahun lalu.

Menurut Direktur Hubungan Internasional dan Media PSSI Hanif Thamrin, para pemain asing itu akan diseleksi pada April mendatang. Mereka bakal dipantau langsung pelatih Timnas U-19 Indra Sjafri. Undangan untuk mereka akan diserahkan melalui Kedutaan Besar Indonesia di masing-masing negara tujuan.

“Nantinya bila mereka berhasil lolos seleksi Timnas U-19 yang dilatih Indra Sjafri, tetapi tidak menutup kemungkinan pula beberapa pemain tersebut berpeluang naik ke tingkatan yang dilatih oleh Luis Milla,” kata Hanif, Kamis (23/2).

Skuad Timnas U-19 dibentuk sebagai persiapan mengikuti Piala AFF di Myanmar, September mendatang. Selain itu, Timnas Garuda Muda juga dipersiapkan tampil dalam kualifikasi Piala Asia pada Oktober 2017.

Kakak beradik George Brown dan Jack Brown, pemain yang dipanggil seleksi mengaku antusias. Melalui ibunya, Indah Brown kini menunggu undangan resmi yang akan dikirim Kedutaan Besar Indonesia di Inggris.

“Awalnya perwakilan PSSI bernama Muly menghubungi George dan kemudian menghubungi saya. Dia menyampaikan niat untuk mengundang Jack dan George ke Indonesia seleksi Timnas U-19. Jack sangat antusias untuk seleksi, apalagi Jack dan George sangat bangga dengan Indonesia,” kata Indah Brown saat dihubungi media.

Saat ini, Jack membela Independent School Football Association (ISFA) U-15 yang berafiliasi dengan FA. Jack salah satu pemain inti untuk mengikuti trial Timnas Inggris U-15. Sedangkan George kini membela tim inti sekolah Brentwood dan Hutton FC divisi 5.

Jack memiliki segudang prestasi menarik. Pada 2010 di Dubai, dia terpilih dua kali sebagai Best Player of The Year of Sony Tournament 2010 dan Dubai English Speaking School Tournament 2011. Selain itu, namanya Jack pernah mendapat penghargaan World Final Skill Test Manchester United Soccer School (MUSS) pada tahun 2012. “Senang akan kesempatan ini, apalagi para pemain yang dipanggil ini adalah anak-anak Indonesia dan bangga sama negaranya,” tutur Indah. (WSP/yuslan/C)