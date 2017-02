IHSG Menguat 7,01 Poin

Jakarta ( Berita ) : Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa dibuka menguat sebesar 7,01 poin seiring dengan aksi beli investor. IHSG BEI dibuka naik 7,01 poin atau 0,13 persen menjadi 5.366,30 poin. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak menguat 1,34 poin (0,15 persen) menjadi 889,54 poin.

“Sebagian investor yang kembali melakukan aksi beli mempertahankan posisi IHSG untuk kembali bergerak di area positif,” kata analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada di Jakarta, Selasa [21/2].

Menurut Reza Priyambada, pergerakan bursa saham di kawasan Asia yang mayoritas berada dalam area positif menjadi salah satu faktor yang menndorong sebagian investor saham di dalam negeri melakukan aksi beli.

Ia menambahkan bahwa harga saham berbasis komoditas berpotensi menguat seiring dengan naiknya harga minyak mentah dunia. Terpantau harga minyak jenis WTI Crude menguat 0,60 persen menjadi 53,72 dolar AS per barel, dan Brent Crude naik 0,12 persen menjadi 56,25 dolar AS per barel.

Sementara itu, analis Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya menambahkan bahwa stabilnya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga komoditas yang positif memberikan pengaruh positif terhadap pola gerak IHSG.

Wiliam Surya Wijaya memproyeksikan bahwa pergerakan IHSG pada hari Selasa(21/2) berada di kisaran 5.336-5.417 poin. Diharapkan arus dana asing kembali masuk sehingga menjaga pergerakan IHSG.

Bursa regional, di antaranya indeks Hang Seng menguat 4,08 poin (0,02 persen) ke level

24.150,16, indeks Nikkei naik 93,22 poin (0,49 persen) ke level 19.344,302, dan Straits Times melemah 6,13 poin (0,19 persen) posisi 3.090,64. (ant)