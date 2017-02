Ceremony Grand Opening Sumatera Motor Harley-Davidson of Medan disaksikan ratusan pengunjung di dealer Jl.S. Parman Medan, Minggu (12/2) ( Repro/WSP/Rahmat Utomo )

*Potensi Datangkan Wisatawan Asing

Kehadiran dealer Kedua Harley Davidson di Indonesia, dengan nama Sumatera Motor Harley-Davidson of Medan wajib diacungi jempol. Tak mudah meyakinkan produsen Motor Gede (Moge) asal Amerika itu, untuk bisa berkomitmen dan bekerja sama.

Namun ditangan duet Ketua HDCI Sumut Musa Rajek Shah (Ijeck) dan Ketua HOG Sumut Musa Idi Shah (Doddy), mimpi itu bisa diwujudkan. Dari kepiawaan duet Ijeck-Doddy berbisnis, alhasil Medan jadi salah satu wilayah yang memlik idealer Harley, ditandai dengan Grand Opening Sumatera Motor Harley-Davidson of Medan, Minggu (12/2) di Jl.S.Parman No. 95.

Kehadiran dealer ini diyakini memiliki sangat mempengaruhi penambahan kunjungan turis mancanegara. Sebab para pencinta Harley dikenal sebagai sosok yang loyal terhadap produk Harley.

MANAGING Director Harley-Davidson Asia Emerging Markets, Peter Mackenzie (kiri), memberikancinderamata kepada Chief Executive Officer/Dealer Principal Sumatera Harley -Davidson of Medan Musa Rajekshah (tengah) dan Chief Operating Officer Musa Idi Shah. ( Repro/WSP/Rahmat Utomo )

Mereka selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi wilayah yang memiliki dealer Harley. “Kehadiran dealer ini bukan semata-mata karena bisnis tetapi juga ingin mempromosikan nama Sumatera Utara ke seluruh dunia.

Bahwa Sumut merupakan bagian dari Indonesia , bukan hanya Bali saja.”Biasanya para pencinta Harley dari negara manapun, pasti akan selalu menyempatkan datang berkunjung ke suatu wilayah yang memiliki dealer Harley. Nah, dari situlah nanti turis akan berdatang yang akhirnya berujung pada peningkatan sisi pariwisata Sumut, khusunya Medan,” kata Ijeck.

Selain itu, munculnya dealer ini juga menjadi pelepas dahaga pencinta Harley di Indonesia, khusunya Medan. Mereka tidak perlu bersusah payah membeli parts ataupun menservice Moge mereka. Karena semua sudah tersedia di dealer tersebut.

Satu hal yang menjadi nilai plus, dealer ini menyediakan tempat nongkrong yang bernuansa cozy bagi anggota komunitas Harley Davidson. Tidak sampai disitu saja, dealer ini juga menawarkan produk Harley – Davidson keluaran terbaru yang diberi nama Milwaukee-Eight dan Harley-Davidson Street 500, Ini adalah salah satu produk berkelas dan populer yang menjadi idola bagi pecinta Harley untuk saat ini.

Selain menawarkan beragam jenis moge dan jasa service bagi pemilik Harley. Dealer ini juga diperuntukkan bagi masyarakat umum yang menyukai Harley Davidson. Berbagai aksesoris, general merchandise tersedia di dealer ini.

DARI KIRI KE KANAN: Doddy, Ijeck, Peter, Teruna Jasa Said, H. Anif, berfoto bersama tamu penting lainnya di acara Grand OpeningDealer Sumatera Motor Harley-Davidson of Medan. ( Repro/WSP/Rahmat Utomo )

Ternyata nggak cuma pencinta Moge ataupun masyarakat saja yang antusias menyambut hadirnya dealer ini, tokoh penting Sumut dan nasional begitu antusias menyambut munculnya dealer seperti Pengusaha H.Anif, Tokoh Aceh Muzakir Manaf, dari kepolisian hadir Komjen Pol Nana Sukana, Irjen Pol Eko Hadi Soetedjo, Irjen Syarief Gunawan, Kemudian ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Anggota DPR RI Gus Irawan Pasaribu, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Pimpinan Harian Waspada Teruna Jasa Said, dan ratusan anggota dari komunitas Harley Davidson, semua datang dengan kegembiraan dan optimis bahwa deale rini akan sukses. **** ( WSP/Rahmat Utomo )