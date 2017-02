AS Targetkan 14.000 Mahasiswa RI

Konsul Jenderal Amerika Serikat untuk Sumatera Juha P Salin (tengah) didampingi stafnya Caroline dan Educational Advisor Jeffrey Leo memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya, Gedung Uniland Jalan MT Haryono Medan Senin (13/2) siang. (Berita Sore/Hj Laswie Wakid )

MEDAN (Berita): Pameran pendidikan Amerika Serikat “EducationUSA Indonesia Fair 2017″ kembali digelar di Hotel Grand Aston City Hall Medan dan menargetkan mampu menarik 14.000 mahasiswa RI ke negara Paman Sam tersebut dalam beberapa tahun ini.

Konsul Jenderal Amerika Serikat untuk Sumatera Juha P Salin didampingi stafnya Caroline dan Educational Advisor Jeffrey Leo mengatakan hal itu kepada wartawan di kantornya, Gedung Uniland Jalan MT Haryono Medan Senin (13/2) siang.

Salin menyebut saat ini sekira 9.000 mahasiswa Indonesia menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi di AS diantaranya 70 persen mengambil S2, 20 persen S1 dan sisanya akademi.

Ia menyebut adanya kebijakan baru Presiden Donald Trump seperti melarang masuk warga beberapa negara, dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap warga RI. “Tidak ada perubahan apapun terhadap warga RI dan mahasiswa RI, termasuk proses mendapatkan visa,” tegas Salin.

Oleh karena itu, katanya, AS melalui Konsulat di Medan menggelar pameran pendidikan sebagai ajang informasi studi di Amerika bagi para pelajar Indonesia di Hotel Grand Aston Medan Kamis (16/2) dimulai pukul 13.00-19.00 WIB.

Pameran serupa juga berlangsung di Surabaya (12 Pebruari 2017) di Bumi Surabaya City Resort. Di Jakarta (14 Pebruari 2017) di Hotel Mulya Senayan. “Pameran ini gratis untuk umum,” katanya seraya menyebutkan pendaftaran kehadiran via online sampai Senin (13/2) mencapai 1.000 orang.

Ia menyebut pada pameran itu nanti ada seminar tentang menulis esay untuk proses kuliah di AS, kenapa suka kuliah di perguruan tinggi tersebut dan sebagainya. Juga seminar cara memilih universitas yang sesuai, termasuk kuliah dua tahun di AS mendapat gelar D2 dan cara proses mengurus visa. “Semua informasi tentang kuliah di AS dan proses visa akan kami bantu secara gratis bagi calon mahasiswa yang akan kuliah di sana,” katanya.

Menurutnya, visa bisa diproses melalui online setelah mahasiswa diterima di salah satu universitas di sana. Selama ini lebih 90 persen aplikasi visa disetujui dengan mudah. “Diharapkan tak ada masalah untuk mendapatkan visa ini,” ungkap Salin. Ia menyebut pameran ini diwakilkan 30 institusi pendidikan tertinggi terkemuka di AS.

Education USA Fair merupakan sebuah kegiatan tahunan yang memberikan informasi yang akurat dan objektif mengenai belajar di AS dengan memberikan kesempatan bagi pelajar-pelajar Indonesia untuk berinteraksi dengan wakil-wakil universitas dari AS. “Melalui pameran ini calon mahasiswa akan mendapat informasi terperinci mengenai jurusan, program studi dan beasiswa yang tersedia,” katanya.

Ada tiga lembaga yang selama ini memberikan beasiswa yakni American Indonesia Exchange Foundation (Aminef), USAID Prestasi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Perguruan tinggi di AS juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. “Setelah saya konsultasi langsung dengan mahasiswa RI di sana, kenyataan banyak mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa,” jelas Salin. (wie)