Airasia Gelar Lomba Fashion Di Negara-Negara Asean

Kuala Lumpur ( Berita ) : Maskapai penerbangan AirAsia menggelar AirAsia Runway Ready Designer Search 2017 yang kini diperluaskan ke 10 negara ASEAN pada tahun 2017.

“Pertandingan tersebut akan berlangsung di setiap ibu kota negara ASEAN mulai April hingga Juni 2017. Dua orang desainer muda terbaik akan mewakili negara mereka ke putaran akhir yang akan berlangsung di Kuala Lumpur pada Agustus ini,” kata Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia Berhad, Aireen Omar, Jumat [9/2].

Dia mengatakan pemenang pencarian desainer fashion serantau ini akan membawa pulang hadiah lebih RM350,000 termasuk satu slot di KL Fashion Week Ready To Wear 2018, uang RM25,000 dari FashionValet untuk menghasilkan koleksi yang akan dijual di laman web fashionvalet.com, AirAsia BIG sebanyak RM150,000, serta tiket penerbangan AirAsia dan banyak lagi.

“Desainer fesyen terkemuka dari setiap negara seperti Q Design and Play dari Thailand, Anthony Ramirez dari Filipina dan Mel Ahyar dari Indonesia akan menjadi sebagian dari panel juri bagi ujibakat di setiap ibu kota negara, sementara pengasas KL Fashion Week Ready To Wear, Andrew Tan dan pengasas FashionValet, Vivy Yusof akan menjadi panel juri tetap di seluruh ASEAN untuk ujibakat yang dijalankan,” katanya.

Desainer fashion terkenal Malaysia, Alia Bastamam serta Yang Mei Ling, editor majalah FEMALE Malaysia juga akan menjadi sebagian daripada panel juri untuk uji bakat di Malaysia.

“ASEAN merupakan negara serantau yang kaya dengan pelbagai budaya dan telah memberi inspirasi kepada desainer di seluruh dunia. ASEAN juga mempunyai bakat-bakat yang besar dimana kami berharap dapat membantu mereka membina nama dalam industri fashion melalui pertandingan ini,” katanya.

Dia mengatakan pihaknya bangga untuk mengumumkan bahwa pencarian tahun ini telah diluaskan ke semua negara ASEAN dan pihaknya tidak sabar untuk melihat kreasi yang akan dibawa oleh para peserta ke pertandingan tahun ini.

Andrew Tan, Pengasas Kuala Lumpur Fashion Week Ready To Wear mengatakan pihaknya berbesar hati dapat bekerjasama dengan AirAsia lagi untuk pertandingan AirAsia Runway Ready Designer Search 2017.

“Tahun lalu kami telah menyaksikan rancangan yang hebat dan ini membuat kami lebih semangat untuk melihat apa yang akan dipersembahkan pada tahun ini dari peserta dari 10 buah negara ASEAN. Tanpa keraguan, AirAsia Runway Ready Designer Search merupakan acara pencarian desainer terkemuka di rantau ASEAN,” katanya.

Pengasas FashionValet Vivy Yusof mengatakan pihaknya amat tersanjung menjadi bahian dari panel juri untuk musim ketiga AirAsia Runway Ready Designer Search ini. “Pengalaman tahun lalu sangat menarik, namun pada tahun ini saya yakin pertandingan ini akan menjadi lebih luar biasa. Peluang begini sukar diperoleh bagi desainer di ASEAN, kami harap melihat pelbagai rancangan dan kreatifitas,” katanya.

Pencarian desainer ini terbuka kepada individu bagi dibawah umur 30 tahun yang menetap di 10 buah negara ASEAN.

“Formulir atau borang pendaftaran bisa diambil di laman www.klfashionweek.com. Para peserta juga boleh mendapatkan informasi lebih lanjut dengan mengirim e-mail ke aarrds2017@klfashionweek.com ,” katanya.(ant )