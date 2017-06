Penertiban Galian C Tebang Pilih

DELISERDANG ( Berita ) : Warga Kab. Deliserdang menilai aparat penegak hukum memberlakukan sistem tebang pilih dalam penertiban usaha illegal galian C. Pasalnya, hingga saat ini masih ada galian C ilegal yang terus beroperasi.

Informasi yang dihimpun Wartawan, Selasa (7/2), warga Kab. Deliserdang merasa ada kejanggalan dalam penertiban usaha galian C. Pada Kamis (19/1), dilakukan penertiban usaha galian C di Desa Tadukan Raga, Kec. STM Hilir milik pengusaha berinisial SI oleh personel Poldasu.

Namun di lokasi yang sama, personel Poldasu tidak melakukan penertiban galian C milik pengusaha berinisial BG yang hingga saat ini masih beroperasi. Hal yang sama juga terjadi di Desa Sidorit, Kec. Beringin. Usaha galian C milik pengusaha berinisial JD masih terus beroperasi.

Salah satu warga Tengku Aminudin menyayangkan aparat penegak hukum terkesan tebang pilih dalam menertibkan usaha galian C. “Setiap warga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kalau ada warga yang melanggar hukum,harus ditertibkan. Jangan ada yang kebal hukum di tanah air ini,” ujarnya.

Berdasarkan fakta di lapangan, ada penertiban usaha galian C pada Kamis (19/1), di Desa Tadukan Raga, Kec. STM Hilir milik pengusaha berinisial SI. Penertiban itu dilakukan oleh personel Poldasu. Namun penertiban usaha galian C di Kab.Deliserdang ini terkesan tidak adil.

“Saya merasa ada kejanggalan mengapa penertiban galian C ini hanya pada satu titik saja. Sementara, masih ada galian C yang tetap beroperasi.Ini dibuktikan adanya galian C milik pengusaha berinisial BG masih beroperasi. Di Desa Sidorit Kec. Beringin juga ada galian C milik JD,” katanya. ( WSP/cel/B)