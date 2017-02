Indeks Inklusi Keuangan Sumut 75,27 Persen, Terbaik Di Sumatera

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional (KR) 5 Sumbagut Lukdir Gultom (4 kiri) foto bersama dengan President Director AXA Mandiri Jean Philippe Vandenschrick (4 kanan), Director of in Branch Channel AXA Mandiri Tisye Diah Retnojati, Regional Chief Executive Officer (RCEO) Bank Mandiri Kanwil I Medan Hotma R Parlindungan Hutahean dan Director of Marketing and Operations Kartono pada acara peresmian Kantor Pelayanan Nasabah atau Customer Care Corner (CCC) PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) di lantai 5 Gedung Bank Mandiri Jalan Imam Bonjol Medan Rabu (8/2). ( Berita Sore/Hj Laswie Wakid )

MEDAN (Berita): Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional (KR) 5 Sumbagut Lukdir Gultom menegaskan berdasarkan hasil survei literasi keuangan 2016 tercatat Indeks Inklusi Keuangan (IIK) Sumatera Utara (Sumut) sebesar 75,27 persen, lebih tinggi dari daerah lain bahkan merupakan terbaik di Sumatera.

Hal itu diungkapkan Lukdir usai meresmikan Kantor Pelayanan Nasabah atau Customer Care Corner (CCC) PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) di lantai 5 Gedung Bank Mandiri Jalan Imam Bonjol Medan Rabu (8/2).

Peresmian Kantor CCC AXA Mandiri itu ditandai dengan pengguntingan pita dan pemotongan nasi tumpeng oleh Lukdir, President Director AXA Mandiri Jean Philippe Vandenschrick, Director of in Branch Channel AXA Mandiri Tisye Diah Retnojati, Regional Chief Executive Officer (RCEO) Bank Mandiri Kanwil I Medan Hotma R Parlindungan Hutahean dan Director of Marketing and Operations Kartono.

Lukdir mengatakan IIK atau pembelian produk keuangan Sumut melebihi dari Kepulauan Riau (Kepri) 74,55 persen, Jawa Barat 68,31 persen, Jawa Tengah 66,23 persen dan Jawa Timur 73,25 persen. “Indeks Inklusi Keuangan itu tinggi di Sumut artinya makin banyak yang beli produk keuangan,” kata Lukdir.

Namun untuk Indeks Literasi Keuangan atau pengetahuan tentang keuangan di Sumut baru mencapai 32,36 persen atau masih kalah dibanding Provinsi Aceh 32,73 persen dan Kepri 37,09 persen. Sama juga dengan Indeks Literasi Keuangan Sektor Perasuransian yang masih menunjukkan penurunan dari 17,84 persen (survei 2013) menjadi 15,76 persen (survei 2016).

Sebaliknya, kata Lukdir, Indeks Inklusi Keuangan sektor perasuransian menunjukkan perbaikan dari 11,81 persen (survei 2013) menjadi 12,08 persen (survei 2016). “Artinya bahwa ageregasi perusahaan perasuransian nasional dalam mencapai target bisnisnya terealisasi dengan baik,” katanya.

Tetapi upayanya atau kampanyenya untuk semakin gencar mencerdaskan masyarakat Indonesia agar paham atau kompoten berasuransi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan, khususnya di Sumut.

Lukdir menambahkan total aset perusahaan asuransi jiwa di Indonesia tahun 2016 mencapai Rp382,61 triliun (tumbuh 16,06 persen dari realisasi tahun 2015) dengan rasio kecukupan premi terhadap pembayaran klaim sebesar 175,22 persen. “Kami apresiasi seluruh pelaku industri perasuransian di tanah air atas capaian kinerjanya tahun 2016,” katanya.

Lukdir menyebut OJK mengapresiasi peluncuran layanan AXA Mandiri Customer Care Corner. Di tengah era digitalisasi yang semakin akrab dengan aktivitas kehidupan masyarakat, tuntutan layanan konsumen yang berbasis manual dihadapkan pada era pemanfaatan teknologi informasi yang semakin intensif.

Dalam kurun waktu (2008-2013), pengguna internet di Indonesia mencapai 58 juta orang, meningkat 450 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sehingga menempatkan Indonesia di urutan ke 7 di dunia. Selain itu, 28 persen dari pengguna internet itu mengaksesnya dari HP. “Meski pengguna internet meningkat, namun layanan CCC AXA Mandiri manual tetap perlu ada dan tidak bisa dihilangkan,” tegasnya.

Lukdir juga meminta kepemilikan portal layanan konsumen AXA Mandiri mampu memudahkan akses layanan kebutuhan konsumen nasabah AXA ke depannya,” kata Lukdir.

President Director of AXA Mandiri Jean Philippe Vandenschrick menambahkan CCC AXA Mandiri di Medan merupakan keempat dan pertama di luar Jawa setelah Surabaya, Bandung dan Semarang. “AXA Mandiri akan memenuhi kebutuhan nasabah di bidang perlindungan diri,” kata Jean Phillppe.

Menurutnya, potensi Sumut cukup besar dimana BI juga memprediksikan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2017 berada di kisaran 5,1-5,5 persen. “Kami akan mengoptimalkan kantor yang ada dan berharap masyarakat Sumut peduli akan asuransi untuk mempersiapkan hidup lebih baik,” ungkapnya.

Dia menambahkan kantor pelayanan CCC AXA Mandiri di Medan dapat menggunakan aplikasi yang sama dengan Customer Care Center (CCC) Jakarta dan dapat mengakses data secara real time.

Pada kesempatan itu AXA Mandiri memberikan buku “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan” kepada Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi Tingkat SLTA-Medan Ibu Monika Siregar. Buku ini nanti diberikan kepada SMAN 4 dan SMK di area Medan. (wie)